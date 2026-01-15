Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Carlos Alcaraz (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Esta madrugada ha tenido lugar el sorteo del cuadro principal del Open de Australia, el primero de los Grand Slam de la temporada de tenis que contará con la presencia de varios españoles destinados a realizar un buen papel.

El más destacado es el número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, que parte como uno de los favoritos, y por consiguiente como cabeza de serie, para aspirar a un título que aún no ha podido conquistar en su corta pero exitosa carrera en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz iniciará su participación en el Open de Australia enfrentándose al australiano Adam Walton, actual número 79 del ranking ATP, en la primera ronda del torneo. El tenista español, quien figura como el principal favorito en el cuadro individual, no coincidirá con Novak Djokovic ni Jannik Sinner hasta una posible final, ya que el serbio y el italiano quedaron ubicados en la parte baja del cuadro.

Hipotéticos rivales en rondas mayores

El sorteo, conducido por Todd Woodbridge, Jelena Dokic y el director del torneo Craig Tiley, determinó que en segunda ronda podría enfrentarse ante Yannick Hanfmann si este logra superar al rival que tenga proveniente de la clasificación.

El primer rival cabeza de serie en el recorrido de Alcaraz sería el francés Corentin Moutet (32 del ranking), en una hipotética tercera ronda. Posteriormente podría darse un enfrentamiento entre españoles con Alejandro Davidovich en octavos. Ambos tenistas ya se han visto las caras en dos ocasiones, semifinales de Monte-Carlo en 2025 y cuartos en Barcelona 2023, saliendo siempre vencedor el murciano.

Ya en cuartos de final podría llegar Alexander Bublik o el australiano Alex de Miñaur. En semifinales podrían esperar Alexander Zverev, Daniil Medvédev o Felix Auger-Aliassime previo a un eventual enfrentamiento final ante Sinner o Djokovic.

Sinner y Alcaraz en el US Open (Robert Deutsch-Imagn Images)

El italiano, quien acudió al sorteo portando el trofeo conquistado en 2025, iniciará su defensa frente a Hugo Gaston y, aunque llegase a ganar nuevamente, no podría sumar puntos para el ranking mundial, lo que garantizaría el mantenimiento del número uno para Carlos Alcaraz al término del torneo.

De enfrentarse de nuevo los dos mejores tenistas del ranking, esta sería la cuarta vez en una final de Grand Slam. Por el momento el balance favorece al español con sus dos victorias en Roland Garros y el US Open la pasada temporada, mientras que la victoria del italiano se produjo en Wimbledon.

Presencia española

En la llave opuesta, Novak Djokovic, 10 veces campeón de este torneo, debutará contra el español Pedro Martínez y, de avanzar, podría medirse en las semifinales con Sinner antes de una eventual final ante Alcaraz.

Además de Alcaraz, otros españoles presentes en el torneo serán Davidovich, que debutará ante Misolic; Carlos Taberner que se enfrentará a Sonego; Pablo Carreño jugará ante Mensik; Bautista Agut ante Shang; Pedro Marinez tendrá como rival a Djokovic y Jaume Munar ante el checo Svrcina. Hay que destacar también la presencia de Rafa Jodar que se ha clasificado a la ronda principal tras pasar la previa.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

En el cuadro femenino Paula Badosa regresará frente a Diyas, Cristina Bucsa ante Svitolina y Jessica Bouzas que tendrá enfrente a una rival que haya accedido tras la ronda previa. La primera ronda del torneo dará comienzo este domingo 18 de enero donde, entre otros, debutará Alcaraz en busca de su primer título grande en Australia.