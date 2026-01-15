España Deportes

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

El español debutará ante Adam Walton y no se cruzará con Djokovic o Sinner hasta una hipotética final

Guardar
Carlos Alcaraz (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
Carlos Alcaraz (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Esta madrugada ha tenido lugar el sorteo del cuadro principal del Open de Australia, el primero de los Grand Slam de la temporada de tenis que contará con la presencia de varios españoles destinados a realizar un buen papel.

El más destacado es el número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, que parte como uno de los favoritos, y por consiguiente como cabeza de serie, para aspirar a un título que aún no ha podido conquistar en su corta pero exitosa carrera en el tenis profesional.

Carlos Alcaraz iniciará su participación en el Open de Australia enfrentándose al australiano Adam Walton, actual número 79 del ranking ATP, en la primera ronda del torneo. El tenista español, quien figura como el principal favorito en el cuadro individual, no coincidirá con Novak Djokovic ni Jannik Sinner hasta una posible final, ya que el serbio y el italiano quedaron ubicados en la parte baja del cuadro.

Hipotéticos rivales en rondas mayores

El sorteo, conducido por Todd Woodbridge, Jelena Dokic y el director del torneo Craig Tiley, determinó que en segunda ronda podría enfrentarse ante Yannick Hanfmann si este logra superar al rival que tenga proveniente de la clasificación.

El primer rival cabeza de serie en el recorrido de Alcaraz sería el francés Corentin Moutet (32 del ranking), en una hipotética tercera ronda. Posteriormente podría darse un enfrentamiento entre españoles con Alejandro Davidovich en octavos. Ambos tenistas ya se han visto las caras en dos ocasiones, semifinales de Monte-Carlo en 2025 y cuartos en Barcelona 2023, saliendo siempre vencedor el murciano.

Ya en cuartos de final podría llegar Alexander Bublik o el australiano Alex de Miñaur. En semifinales podrían esperar Alexander Zverev, Daniil Medvédev o Felix Auger-Aliassime previo a un eventual enfrentamiento final ante Sinner o Djokovic.

Sinner y Alcaraz en el
Sinner y Alcaraz en el US Open (Robert Deutsch-Imagn Images)

El italiano, quien acudió al sorteo portando el trofeo conquistado en 2025, iniciará su defensa frente a Hugo Gaston y, aunque llegase a ganar nuevamente, no podría sumar puntos para el ranking mundial, lo que garantizaría el mantenimiento del número uno para Carlos Alcaraz al término del torneo.

De enfrentarse de nuevo los dos mejores tenistas del ranking, esta sería la cuarta vez en una final de Grand Slam. Por el momento el balance favorece al español con sus dos victorias en Roland Garros y el US Open la pasada temporada, mientras que la victoria del italiano se produjo en Wimbledon.

Presencia española

En la llave opuesta, Novak Djokovic, 10 veces campeón de este torneo, debutará contra el español Pedro Martínez y, de avanzar, podría medirse en las semifinales con Sinner antes de una eventual final ante Alcaraz.

Además de Alcaraz, otros españoles presentes en el torneo serán Davidovich, que debutará ante Misolic; Carlos Taberner que se enfrentará a Sonego; Pablo Carreño jugará ante Mensik; Bautista Agut ante Shang; Pedro Marinez tendrá como rival a Djokovic y Jaume Munar ante el checo Svrcina. Hay que destacar también la presencia de Rafa Jodar que se ha clasificado a la ronda principal tras pasar la previa.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

En el cuadro femenino Paula Badosa regresará frente a Diyas, Cristina Bucsa ante Svitolina y Jessica Bouzas que tendrá enfrente a una rival que haya accedido tras la ronda previa. La primera ronda del torneo dará comienzo este domingo 18 de enero donde, entre otros, debutará Alcaraz en busca de su primer título grande en Australia.

Temas Relacionados

TenisTenis EspañaCarlos AlcarazAustralia OpenEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

Derrotas contra rivales de distintas categorías han marcado episodios imborrables en la historia del club blanco

Las noches más amargas del

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

El capitán asume la responsabilidad de la eliminación y el técnico destaca la necesidad de autocrítica y trabajo para afrontar los próximos retos en Liga y Champions

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

El defensa del club manchego no pudo evitar la emoción tras certificarse la victoria de su equipo

Vallejo protagoniza la imagen de

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid

El delantero canario se ha labrado su carrera en equipos de divisiones menores en varios países europeos antes de recalar en el conjunto manchego

Jefté Betancor, de querer abandonar

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey

El nuevo técnico del club blanco ha registrado una derrota en su primer partido al frente del banquillo

Arbeloa se estrella en su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno licita con “urgencia”

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

Víctor de Aldama amenaza al hijo mayor de José Luis Ábalos, en directo: “Mañana estarás imputado”

ECONOMÍA

Cuántos euros me dan por

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de enero

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

La anexión de Groenlandia por parte de Trump le costaría a España cerca de 80 millones en exportaciones

Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del martes 14 de enero de 2026

DEPORTES

Las noches más amargas del

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey