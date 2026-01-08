Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

Kylian Mbappé celebra tras anotar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-0 contra el Athletic Bilbao en la Liga española, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/José Bretón)

El regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria ha marcado la actualidad del Real Madrid en la antesala de la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona. El conjunto blanco ha conseguido el pase a la final del próximo domingo tras vencer por 2 a 1 al Atlético de Madrid en un encuentro igualado.

Tras semanas de incertidumbre, la presencia del delantero irrumpe como un revulsivo y eleva las expectativas del conjunto dirigido por Xabi Alonso. El entrenador confirmó en rueda de prensa la reaparición del máximo goleador blanco, que hasta ahora permanecía apartado por un esguince en la rodilla izquierda.

Alonso aseguró que Mbappé viajará con el equipo y que la final será diferente con su presencia. El técnico destacó la buena evolución del jugador y afirmó que las sensaciones sobre su recuperación son positivas. Además, puntualizó que “las posibilidades son las mismas para todos”, en referencia al nuevo escenario ofensivo que se presenta para el Real Madrid de cara al Clásico ante el FC Barcelona.

Recuperación acelerada

La vuelta del delantero francés, lesionado desde finales de diciembre, no estaba prevista en un principio, ya que el club había comunicado oficialmente la baja del futbolista y su ausencia en el duelo liguero contra el Betis, aunque reconocía la opción de una recuperación acelerada para disputar el primer título del año.

Xabi Alonso confirmó que el delantero viajará a Yeda y que su participación en la final dependerá de las sensaciones en los entrenamientos previos y de cómo evolucione el desarrollo del partido. El entrenador subrayó: “Está mucho mejor, las sensaciones son buenas y las posibilidades para jugar son las mismas que sus compañeros”. Esta situación convierte al delantero en una opción ofensiva de cara al partido más exigente del inicio de temporada.

Kylian Mbappé viajará a Arabia Saudí para la final

La reincorporación de Mbappé fue posible tras un plan de recuperación específico iniciado después de la recaída sufrida por el jugador en un entrenamiento a puerta abierta el 30 de diciembre. Los servicios médicos del club diagnosticaron un esguince de rodilla y estimaron un periodo de baja de dos a tres semanas.

Sin embargo, Mbappé aceleró los plazos y, tras 11 días de recuperación, se une a la expedición blanca para disputar su primera final del año. El hecho de que el rival sea el FC Barcelona y que esté en juego el primer trofeo de la temporada motivó tanto al jugador como al cuerpo técnico a agotar todas las opciones para su regreso.

Refuerzo para la final

El atacante, que no viajó inicialmente con el resto del equipo hace menos de 48 horas, ahora afronta la posibilidad de disputar la final tras una mejoría significativa de su esguince. En la semifinal frente al Atlético de Madrid, Mbappé estuvo ausente, pero las mejoras en su estado hacen que el entrenador le atribuya ya “las mismas posibilidades que todos los que están en la convocatoria”. El futbolista permaneció en Madrid los últimos días completando su recuperación antes de reincorporarse a la concentración del equipo en Arabia Saudí.

El Real Madrid confía en que su máximo goleador pueda tener minutos frente al equipo dirigido por Hansi Flick. La incorporación de Mbappé, aunque incierta en cuanto a titularidad, representa un refuerzo relevante para la plantilla. La participación final del delantero quedará supeditada a la evolución de sus sensaciones y al desarrollo del encuentro, según afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa.