La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Las estadísticas recientes avalan el crecimiento del catalán y aumentan la presión sobre la decisión del seleccionador

Unai Simón y Joan García
Unai Simón y Joan García abrazados tras el encuentro (Getty)

La goleada del Barcelona al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España ha reabierto el debate sobre quién debe ocupar la portería de la Selección Española en los próximos compromisos. El partido, disputado en Yeda, puso bajo el foco a Unai Simón y Joan García, dos porteros que viven situaciones muy distintas y cuya competencia ha cobrado fuerza tras el choque.

El encuentro finalizó con un 5-0 que reflejó la superioridad del equipo azulgrana y el difícil escenario para el Athletic. Joan García, reciente fichaje del Barcelona tras su paso por el Espanyol, apenas tuvo que intervenir, salvo en un remate inicial de Sancet. El guardameta catalán firmó una actuación segura y consolidó su imagen como candidato a la titularidad en la selección, sobre todo por su regularidad en los últimos meses.

En el área contraria, Unai Simón soportó una noche complicada. El portero internacional se vio obligado a responder a numerosas llegadas del Barcelona y cometió un error en el tercer gol, anotado por Roony Bardghji. Este fallo, sumado a la derrota, ha intensificado las dudas sobre su momento de forma justo cuando se aproxima la convocatoria para la Finalíssima y el Mundial.

Debate en clave selección

La discusión sobre el titular en la portería se ha instalado en el entorno de la selección. Diversos analistas han señalado que, por rendimiento reciente, Joan García se ha presentado como una alternativa real, mientras que la continuidad de Unai Simón se ve cuestionada tras lo ocurrido en la Supercopa. El contraste entre ambos quedó expuesto en el partido, con García viviendo un duelo plácido y Simón condicionado por la presión y los errores puntuales.

El cuerpo técnico de la Selección Española también ha dado señales sobre el futuro inmediato. Según informó El Partidazo de COPE, Joan García será convocado para la Finalíssima contra Argentina, prevista para el 27 de marzo. Juanjo González, segundo entrenador del combinado nacional, destacó el conocimiento que tienen sobre el portero catalán y la confianza en su adaptación al grupo: “Le conocen perfectamente y saben que es muy buen chaval”, afirmó González citado por la emisora.

El portero Unai Simon durante
El portero Unai Simon durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ STR

Las estadísticas recientes refuerzan la percepción del cambio generacional. Datos difundidos por COPE indican que Unai Simón ha encajado más goles de los esperados por las ocasiones recibidas, mientras que Joan García ha conseguido evitar casi cuatro tantos más de los previstos por las métricas defensivas. Esta diferencia ha sido utilizada para argumentar que el relevo bajo los palos ya no responde solo a una cuestión de futuro, sino de presente.

Un grupo unido

El ambiente en la plantilla refleja profesionalidad y respeto mutuo. Al finalizar el partido en Yeda ambos porteros protagonizaron un abrazo en el campo, apoyados por otros integrantes de la selección como Dani Olmo y Ferrán Torres. Las imágenes han ilustrado que la rivalidad deportiva no ha alterado la relación personal ni la unión dentro del grupo.

La ausencia del seleccionador Luis de la Fuente en Arabia Saudí, debido a una gripe, no ha frenado el seguimiento sobre la evolución de los porteros. Juanjo González destacó en Mundo Deportivo la progresión de Joan García y la dificultad de anticipar decisiones a meses vista: “Queda mucho, pero es una noticia excepcional que Joan esté creciendo, que esté al nivel que está y que nos lo ponga difícil. Le seguimos desde hace tiempo”.

Luis de la Fuente valora la gesta de la Selección: España, campeona de la Eurocopa.

Hasta ahora, la confianza del seleccionador se ha mantenido en Unai Simón, protagonista en la conquista de la Eurocopa 2024, pero la irrupción de Joan García ha modificado el escenario y lo sitúa como favorito para la titularidad en la Finalíssima y en la lista para el Mundial. La convocatoria oficial para este primer torneo se anunciará el 20 de marzo.

