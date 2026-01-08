Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Iñaki Williams disputando un balón en la Supercopa de España (REUTERS/Vincent West)

La semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah de Yeda dejó como una de las imágenes principales la pitada constante contra Iñaki Williams tras sus declaraciones críticas sobre la sede del torneo.

El ambiente se tensó desde el calentamiento, cuando la presencia del delantero del Athletic Club fue recibida con abucheos y silbidos que se mantuvieron a lo largo del partido. Cada acción de Williams en el campo encontró la respuesta sonora de la grada, que no olvidó sus palabras previas.

Poco antes del viaje a Arabia Saudí, el capitán del Athletic había manifestado abiertamente su rechazo a la decisión de llevar la competición fuera de España. “Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal”, expresó, y justificó su postura por el perjuicio que supone para los seguidores del club. “Si fuese en España nuestra masa social es muy grande y nos hubiesen acompañado seguro. Será como jugar fuera de casa”, insistió el delantero.

Pitada del público saudí

A raíz del impacto de sus afirmaciones, la Real Federación Española de Fútbol contactó con Williams para recomendarle un tono más moderado, mientras que el entrenador Ernesto Valverde recordó públicamente que el torneo tiene gran relevancia para el club y que conviene cuidar el lenguaje en estas situaciones.

Williams se reafirmó en su opinión, aunque rectificó parcialmente la forma en que la expresó: “La palabra que utilicé tal vez no fue la más apropiada, pero es una faena no poder tener a nuestra gente aquí”, puntualizó.

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams pelea por el balón con el jugador del Barcelona Pau Cubarsí, durante el partido de la Supercopa de España (EFE/Kai Forsterling)

El recibimiento del público local fue inmediato. Desde que Williams saltó al césped, la grada respondió con una sucesión de pitos y silbidos dirigidos al jugador. El dominio de la posesión por parte del Barcelona durante tramos del partido limitó la exposición directa de Williams a la presión ambiental, pero el clima adverso no cambió. La tensión en las tribunas se mantuvo como un eco de la polémica extradeportiva.

El antecedente de Kroos

El episodio de Williams recordó lo sucedido años atrás con Toni Kroos. El centrocampista alemán se enfrentó al rechazo del público saudí en 2024 después de expresar su opinión crítica sobre la liga local y la motivación económica detrás de varios fichajes en equipos árabes.

Kroos calificó la situación de “vergonzosa”, lo que le costó abucheos en diversos partidos. Además, el exjugador alemán reiteró su postura contraria a la celebración del Mundial en Qatar, apoyándose en criterios de la FIFA y en las condiciones laborales de los trabajadores implicados en las obras.

“Los inmigrantes están sometidos, trabajan sin descanso con 50 grados de calor, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura”, comentó el centrocampista. También alertó sobre la penalización de la homosexualidad y la falta de derechos en el país, y sostuvo que la elección de Qatar fue un error.

Tras la abultada derrota por 5 a 0, la autocrítica marcó el mensaje del vestuario del Athletic Club. El defensa Dani Vivian admitió: “Pido perdón…”, reconociendo que el equipo no alcanzó el rendimiento esperado. “Hemos estado bien los primeros minutos. Hemos fallado muchas veces en nuestro orden y ellos han tenido muchísimo acierto. Pero bueno, es un equipo grande y es lo que tiene”, señaló el futbolista.

En el mismo sentido, Williams dirigió unas palabras a la afición: “Pedir perdón a nuestros aficionados, porque no hemos estado bien. Somos los mismos que la temporada pasada, pero nos está costando. El fútbol son dinámicas y nos falta ese partido que nos dé confianza. Necesitamos volver al abecé del fútbol, hacer las cosas bien y no complicarnos”.