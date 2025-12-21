Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

El jugador del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Ana Beltran)

El brasileño Vinicius Jr. se vio envuelto en una nueva controversia tras el partido entre Real Madrid y Sevilla disputado en el estadio Santiago Bernabéu. La sustitución del delantero en el minuto 83 se produjo en un ambiente tenso, ya que la reacción del público estuvo dividida entre el apoyo y los silbidos. Este episodio marcó otro capítulo en la relación complicada que el futbolista mantiene tanto con la grada madridista como con el entorno del club, especialmente en una etapa donde los resultados del equipo y sus actuaciones personales generan debate.

El contraste de opiniones en las gradas fue evidente. Parte del público abucheó la salida de Vinicius, mientras otros eligieron aplaudirle en señal de respaldo. Lo ocurrido no pasó desapercibido por el propio futbolista, quien manifestó su descontento de forma casi inmediata al finalizar el encuentro. Pasados apenas diez minutos tras el pitido final del partido entre el Real Madrid y el Sevilla, Vinicius actualizó su imagen de perfil en Instagram. El delantero eliminó la foto donde aparecía sosteniendo una camiseta del Real Madrid y la sustituyó por una imagen en la que figura jugando para la selección brasileña.

Además, publicó instantáneas del partido acompañadas con solo tres puntos suspensivos, lo que aumentó la inquietud sobre su estado anímico y su conexión con el club. La grada madridista reclama más del delantero brasileño, a quien señalaron tras el partido ante el club andaluz, así como en otras ocasiones. Aunque lo cierto es que Vinicius no solo ha sido señalado por su acción sobre el verde, sino también por su comportamiento, el cual ha sido puesto en entredicho en más de una ocasión.

El jugador del Real Madrid Vinicius (REUTERS/Susana Vera)

Otras polémicas entre el Bernabéu y Vinicius

Sin embargo, esta no es una reacción aislada. El gesto se suma a otros episodios recientes en los que la actitud de Vinicius ha generado controversia. Durante el último clásico frente al Barcelona, el brasileño mantuvo un intercambio de gestos con el entrenador Xabi Alonso, lo que acentuó aún más la sensación de distanciamiento con el entorno merengue.

El malestar en el ambiente también se explica por algunos comportamientos del futbolista en situaciones adversas. En un partido reciente ante el Talavera, las cámaras captaron a Vinicius sonriendo en el banquillo justo después de que el rival anotara un gol determinante. Esta reacción provocó indignación entre los seguidores, que reclamaron mayor implicancia y compromiso del jugador con el equipo, sobre todo en momentos delicados. A estos hechos se suma una sequía de resultados: el Real Madrid acumula catorce partidos consecutivos sin lograr una victoria, una situación que sitúa bajo la lupa tanto al entrenador como a las principales figuras del plantel, incluido Vinicius.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

El cambio de imagen en sus redes sociales ha sido leído como un síntoma de la delicada situación que atraviesa Vinicius dentro del club. Este episodio coincide con el hecho de que su proceso de renovación contractual continúa estancado. Pese a que se ha especulado con la posibilidad de un acuerdo a corto plazo, todavía no se ha anunciado la extensión oficial de su vínculo con el Real Madrid, lo que alimenta las dudas sobre su futuro inmediato.