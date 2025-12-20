Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Kylian Mbappé, delantero madridista, alcanza a Cristiano Ronaldo con 59 goles metidos en un año. / Archivo

Kylian Mbappé ha alcanzado este sábado un hito que le sitúa a la altura de su referente futbolístico, Cristiano Ronaldo, al igualar el récord de 59 goles en un año. Hazaña que el portugués estableció en 2013. El delantero francés ha logrado esta marca en el mismo club en el que Cristiano forjó su leyenda y lo ha hecho coincidiendo con la celebración de su 27º cumpleaños, tal y como recoge la agencia EFE: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”.

El camino de Mbappé hacia este récord ha estado marcado por la perseverancia y la presión de la última jornada. El atacante ha disputado el partido de Liga ante el Sevilla, en el Santiago Bernabéu, después de haber sido titular y decisivo en la eliminatoria de dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Talavera, donde sus dos goles han resultado determinantes para la clasificación del equipo (2-3).

En el encuentro liguero, el francés ha buscado el gol con insistencia, acumulando hasta siete remates antes de conseguir el tanto que le permitía igualar la cifra de Ronaldo. A pesar de su actividad constante y de un disparo al larguero en el minuto 57, no ha sido hasta el minuto 86 cuando ha transformado un penalti provocado por Rodrygo, celebrando el gol con la emblemática pose del ‘siu’ de Cristiano en el estadio de los merengues.

A lo largo del partido, Mbappé ha contado con el apoyo de sus compañeros, especialmente de Güler, quien le ha asistido en siete ocasiones esta temporada, tal y como indica EFE. El delantero ha mostrado su ambición por alcanzar el récord, como se ha evidenciado en un gesto de frustración tras no recibir un pase de Jude Bellingham en la primera mitad. Las oportunidades se han sucedido en los minutos 17, 18, 48, 51 (en dos ocasiones), 55 y 57, pero el gol decisivo ha llegado en la recta final del encuentro.

Récord, celebración y balance de la temporada: “Era muy importante ganar el partido”

Tras igualar el registro de Cristiano Ronaldo, Mbappé ha tenido opciones de superarlo en los últimos instantes. Un penalti señalado sobre Bellingham, en el minuto 89, ha sido anulado tras la revisión del VAR, y en el tiempo añadido, el colegiado ha determinado que una falta sobre Rodrygo se había producido fuera del área, lo que ha impedido una nueva oportunidad desde los once metros. En la última jugada del partido, con el Sevilla volcado en ataque, Rodrygo no ha visto a Mbappé desmarcado y la ocasión se ha perdido.

El Real Madrid vence al Sevilla 2-0 en La Liga como punto y final de 2025. / Archivo

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, el delantero francés ha expresado su satisfacción por igualar a su ídolo en un día tan señalado: “Es un día especial porque es mi cumple”. Además, añade que “es un sueño jugar el día de mi cumple un partido profesional y es un sueño hacerlo en el Real Madrid”. Por ello, ha querido subrayar que “era muy importante ganar el partido, acabar el año con un resultado positivo y es increíble hacer un primer año así”.

El futbolista ha querido dedicar el logro a Cristiano Ronaldo, subrayando la relación personal que mantiene con el portugués: “Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo y me ha dado muchos consejos de cómo adaptarme al Real Madrid”. “Es para él, para mi ídolo de niño”, ha indicado cariñosamente al canal oficial del club. También ha querido señalar que tiene una “gran relación” con el portugués.

El Real Madrid gana al Sevilla 2-0 para cerrar el año

Mbappé ha destacado también la importancia de la victoria ante el Sevilla, que permite al Real Madrid situarse a un punto del Barcelona antes de que el conjunto azulgrana dispute su partido frente al Villarreal. “Sabemos que en los últimos partidos teníamos dificultad para ganar en La Liga y jugar bien, ganar de nuevo y acabar el año con victoria es muy importante”. No obstante, indica que ahora es momento de “descansar en vacaciones con la familia” y “empezar el año ganando el primer título de la temporada en la Supercopa de España”.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

El delantero ha aprovechado para dirigirse a la afición madridista, que ha mostrado su exigencia con algunos silbidos durante el encuentro en el Santiago Bernabéu: “Los madridistas en el Bernabéu y en el mundo queremos las mismas cosas”. Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé ha sumado 73 goles y 10 asistencias en 83 partidos, lo que supone una aportación de gol por encuentro.