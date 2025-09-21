España Deportes

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

El piloto de Williams celebró su podio número 28 en una carrera marcada por la presión constante de equipos históricos y una sanción a Fernando Alonso tras un accidente con Oscar Piastri

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El piloto español Carlos Sainz
El piloto español Carlos Sainz (REUTERS/Leonhard Foeger)

La emoción regresó a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Carlos Sainz obtuvo un tercer puesto que lo devolvió al podio en un fin de semana repleto de incidentes y decisiones polémicas. El piloto de Williams celebró su podio número 28 en una carrera marcada por la presión constante de equipos históricos y una sanción a Fernando Alonso tras un accidente con Oscar Piastri. El trazado urbano de Bakú fue el escenario de una de las citas más vibrantes de la temporada 2025.

El rendimiento de Sainz fue uno de los puntos principales de la jornada. Su remontada hasta el tercer lugar adquirió un valor especial, ya que se produjo apenas semanas después de haber superado una apendicitis que alteró por completo su inicio de campeonato. El piloto madrileño se sobrepuso a las adversidades y participó activamente en duelos directos con los representantes de Ferrari y Mercedes. Mientras Max Verstappen dominó sin sobresaltos, Sainz protagonizó una feroz defensa ante la ofensiva de Andrea Kimi Antonelli, quien ascendió al cuarto puesto con un Mercedes competitivo, aunque sin lograr rebasarlo en la recta final.

La gestión de carrera que realizó Sainz se mantuvo bajo la presión de George Russell y Antonelli, quienes redujeron la diferencia conforme avanzaban las vueltas. Durante las últimas fases, el español se comunicó por radio con su equipo para tranquilizar: “Dejádmelo a mí”, pidió cuando Mercedes apretaba desde atrás. La tenacidad y seguridad mostradas fueron determinantes para mantener su posición y subir al podio, un resultado relevante para Williams tras un año de trabajo duro que no había dado frutos hasta ahora.

El piloto Oscar Piastri (REUTERS/Anton
El piloto Oscar Piastri (REUTERS/Anton Vaganov)

Tras la carrera, el propio Sainz valoró el resultado: “Supe que debía multiplicar mi esfuerzo cuando venía Russell desde atrás y le dije a mi muro que no se preocupasen al llegar Antonelli. No hubo errores, no hubo problemas”, declaró. El piloto español subrayó la importancia de estar preparado en los momentos decisivos, especialmente frente a rivales directos que no cometieron fallos en los momentos clave.

El accidente de Piastri y la sanción a Fernando Alonso

La jornada en Bakú se vio sacudida por otro foco de atención: el accidente de Oscar Piastri, que llegó al circuito con una renta de 31 puntos sobre Lando Norris en el campeonato. Una mala salida, tras fallar el anticalado y ceder posiciones, acabó con un accidente que le obligó a abandonar tras una colisión que también involucró a Fernando Alonso. El piloto australiano, aún aturdido, vio cómo la situación empeoró cuando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impuso penalizaciones que modificaron el escenario de la próxima carrera. Debido a estos incidentes, Piastri deberá cumplir una sanción en la parrilla de salida de Singapur y Fernando Alonso recibió una penalización inmediata en Bakú por su involucramiento en los hechos.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

La clasificación del campeonato se mantiene más apretada, salvo para Verstappen, que extiende su margen sobre el resto hasta aproximarse a los cien puntos. La sanción a Piastri revive la batalla con Norris a falta de varias carreras, y la próxima parada en Singapur se posiciona como un desafío decisivo para los candidatos al título. Bakú devolvió la emoción al mundial y dejó abierta la pelea por el segundo puesto, con una nómina de aspirantes cada vez más amplia tras lo vivido este fin de semana.

Temas Relacionados

Carlos SainzFernando AlonsoPiastriFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

El jugador israelí acaba de debutar en LaLiga con el Villarreal, donde destacó al firmar una asistencia decisiva en el gol de Georges Mikautadze

Quién es Manor Solomon, el

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Durante una rueda de prensa previa a los partidos, McEnroe expresó abiertamente su fascinación, el extenista expresó su fascinación por el español

John McEnroe se rinde a

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Este lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet de París abrirá sus puertas a una de las citas más importantes del calendario futbolístico internacional

Gala Balón de Oro: cuándo

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El primer futbolista en recibir el reconocimiento a mejor jugador del mundo estuvo en activo hasta los 50 años y se impuso a Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa, Ferenc Puskás y Lev Yashin

Quién fue el primer ganador

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El Gobierno español dice que incluso la participación en el Mundial de fútbol está en el aire

¿La Vuelta a España fue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte que “ya toca”

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

ECONOMÍA

Un padre lega su empresa

Un padre lega su empresa en el testamento a sus seis hijos y uno denuncia tras ser despedido: no tiene derecho a indemnización porque no hacía nada

Cinco años de la Ley del Teletrabajo: el modelo híbrido se consolida y más de tres millones de personas trabajan a distancia en España

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

DEPORTES

Quién es Manor Solomon, el

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio