Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Ana Peleteiro, una de las atletas más reconocidas del deporte español, ha sido recientemente blanco de fuertes comentarios en redes sociales tras compartir la construcción de su nueva casa. Los cuestionamientos surgieron de numerosos usuarios que insinuaron que la deportista había financiado su vivienda con el dinero recibido de la beca ADO, destinada al apoyo de deportistas españoles con proyección olímpica. Frente a estas acusaciones, Peleteiro no tardó en expresar su postura de forma contundente a través de un vídeo publicado en TikTok, en el que expuso tanto la situación real de sus ingresos como su descontento con las afirmaciones infundadas que circularon en su contra.

En la grabación, Peleteiro arrancó señalando el ambiente tóxico que, a su juicio, domina el entorno digital y cómo afecta a figuras públicas. “La envidia y la crítica social es el día a día. Me da igual. Hay mucha gente amargada en su casa detrás del teléfono y viven para soltar sandeces por la boca o en este caso por los dedos. Hubo varios comentarios que me tocaron las narices”, manifestó la atleta, visiblemente molesta por el alcance y la insistencia de los ataques personales recibidos.

Lejos de eludir el tema, la gallega optó por detallar en qué consiste la beca ADO y cuál es su verdadero peso en su economía personal. “La beca que yo cobro es pública y te aseguro que con esa beca no me estoy pagando esta casa. Eso no es ni el 10 por ciento de mis ingresos anuales. Tengo una economía que me he labrado yo a base de mucho trabajo. Tengo tres empresas, acumulo más de un millón de seguidores en redes. Yo de las becas no vivo”, aclaró Peleteiro, poniendo de manifiesto que sus ingresos principales no proceden de las ayudas gubernamentales, sino del esfuerzo personal, la iniciativa empresarial y la proyección mediática que ha alcanzado gracias a su carrera.

En su intervención, Peleteiro también se refirió al funcionamiento de las ayudas públicas para deportistas en España y negó rotundamente que estas lleguen a representar una fuente de enriquecimiento para quienes las perciben. “Las becas son buenas si las comparas con las que hay para deportistas a nivel mundial, pero no te vas a enriquecer con ellas, es imposible”, recalcó, desmintiendo la percepción extendida de que estos fondos permite alcanzar el bienestar económico de manera sencilla o inmediata.

Ana Peleteiro y sus empresas

La atleta aprovechó además para explicar cómo maneja su economía al margen del deporte profesional. “Yo soy autónoma, tengo mis empresas, pago mis impuestos. Y con mis propios impuestos pago mi beca, la de otros deportistas, la sanidad que tenemos, la educación, la cultura y un largo etcétera”, declaró. Peleteiro reivindicó así su aportación al sistema público a través de sus obligaciones fiscales, y subrayó que su bienestar material es fruto de años de trabajo y de emprender en distintos ámbitos. “Después de trabajar durante muchos años, a día de hoy, con 29 años, me puedo permitir hacerme la casa de mis sueños en la ciudad de mi infancia. No es gracias al dinero que supuestamente tú me das, que seguramente de tu parte sea muy poquito”, añadió.

En sus palabras finales, Peleteiro defendió que la beca ADO supone un apoyo a la preparación deportiva, pero no constituye la base de su patrimonio. “La casa no me la estoy haciendo con eso, que tú supuestamente dices que es de donde nace mi riqueza. Hay Ana Peleteiro para rato, probablemente cobre esa beca muchos años más, pero no me compraré las cosas con eso. Esa pequeña parte de dinero la invierto en mi deporte, no en mis placeres”, concluyó, cerrando así el debate y reafirmando que el verdadero motor de su progreso ha sido la dedicación, el trabajo personal y la gestión responsable de sus propios recursos.