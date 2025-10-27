Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

El exjugador de baloncesto Michael Jordan (REUTERS/Benoit Tessier)

Michael Jordan es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Para millones de fanáticos y para buena parte del universo deportivo, Jordan sigue siendo la referencia máxima de lo que implica triunfar dentro de la pista. Sin embargo, detrás del mito y los trofeos, se encuentra un hombre que también ha debido afrontar el paso del tiempo y la nostalgia por la etapa competitiva. Sin embargo, el baloncesto le sigue brindando momentos para el recuerdo.

A más de veinte años de su retiro, la visión de Jordan sobre su propia trayectoria y futuro se ha ido transformando. En una entrevista reciente con la cadena NBC, el histórico jugador de los Chicago Bulls compartió sin tapujos el modo en que experimenta esta nueva etapa. “Quiero al baloncesto como no te lo creerías. Para ser sincero, ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos, ir fuera y jugar a baloncesto hoy, porque es lo que soy. Pero para mí es mejor estar aquí sentado hablando contigo en lugar de romperme el tendón de Aquiles y estar en una silla de ruedas durante tiempo”, comentó Jordan, evidenciando tanto su pasión persistente como la aceptación del cuerpo que ya no responde como antes.

No resulta sencillo, ni siquiera para alguien que se destacó como máximo ejemplo de fortaleza, adaptarse a una vida fuera de la rutina de los entrenamientos, los partidos de baloncesto y la competición constante. Jordan admite que el deseo de competir y superarse permanece intacto, aunque la realidad física del paso de los años le impide volver a vivir esas emociones en el máximo contexto.

El exjugador de baloncesto Michael Jordan (REUTERS / Robert Hanashiro)

La anécdota de Michael Jordan

El exjugador también compartió una anécdota reciente que lo conectó con la presión y la emoción en un contexto completamente distinto al profesional. Durante la Ryder Cup, Jordan alquiló una casa para seguir el torneo junto a amigos. El propietario de la vivienda, consciente de la leyenda que tenía ante sí, le propuso lanzar un tiro libre en una pequeña canasta para divertir a sus nietos. “No he cogido un balón en años. Cuando di un paso adelante para tirar el tiro libre es el momento en que más nervioso he estado en años. En años. La razón es que aquellos niños sintieron las historias de sus padres de lo que hice hace 30 años. El tiro entró y fue la canasta más gratificante, me alegró la semana y pude complacer a ese niño”, relató, recordando cómo la presión puede estar presente incluso en gestos sencillos y cotidianos.

Los logros de Michael Jordan resisten cualquier comparación: seis títulos de campeón de la NBA, cinco premios de MVP, liderato como máximo anotador de la liga en diez temporadas, catorce presencias en el All-Star y dos medallas de oro olímpicas. De acuerdo con su propia visión, alcanzar la cima no es resultado del azar, sino producto de una devoción total.

El tiro libre que puso más nervioso en su vida a Michael Jordan

“La excelencia no es un accidente, sino el resultado de una obsesión inquebrantable”, ilustra el recorrido de Jordan. Una ética de trabajo incansable y la habilidad de responder ante la presión lo distinguen incluso hoy, cuando los partidos quedaron atrás, pero el deseo de juego y superación sigue vivo en cada uno de sus recuerdos y en el reconocimiento de quienes lo consideran, ante todo, humano.