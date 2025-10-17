Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+

Mbappé, Vinicius y Ceballos celebran un gol del Real Madrid en el último partido de Liga, frente al Villarreal. REUTERS

Regresa LaLiga tras el parón de selecciones y lo hace con un derbi madrieño entre Real Madrid y Getafe, que se ven las caras en la jornada 9 del campeonato. Los dos equipos llegan en un estado de forma bien diferente: los de Bordalás buscarán la sorpresa después de cuatro partidos sin conocer la victoria, mientras que los blancos quieren mantenerse una semana más en el liderato que recuperaron justo antes de la jornada internacional. El duelo entre los dos conjuntos madrileños amenaza con ser uno de los más vibrantes de la jornada, y podrá seguirse –como el resto de LaLiga– en Movistar Plus+ desde solo 9,99 euros al mes.

La plataforma de streaming ofrece varias posibilidades para disfrutar de LaLiga, ya sea con un paquete básico para ver el mejor partido de la jornada o con uno completo que incluye todo el fútbol. Elijas el que elijas y seas del operador que seas, en la suscripción a Movistar Plus+ tienes incluido el Getafe - Real Madrid del próximo domingo con la mejor calidad de imagen y sonido.

Cuándo y dónde ver el Getafe - Real Madrid de la Jornada 9

El Getafe y el Real Madrid vuelven a pensar en LaLiga después de este parón de selecciones que, por cierto, le ha ido bastante bien a España, con pleno de victorias en su carrera al Mundial.

De vuelta al campeonato doméstico, el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 21:00 horas, los equipos de José Bordalás y Xabi Alonso se verán las caras en el Coliseum en el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. Será, además, el que cierre el domingo y el penúltimo de la jornada, a falta del choque entre el Alavés y el Valencia del lunes 20 de octubre.

En España, la mejor alternativa para ver el Getafe - Real Madrid es a través de Movistar Plus+ LaLiga (dial 54) o en streaming desde la app de Movistar Plus+, con planes de suscripción que comienzan desde los 9,99€ al mes. La forma más barata de ver el fútbol y disfrutar del partidazo de la jornada de LaLiga.

Cómo ver el Getafe - Real Madrid en Movistar Plus+

Si todavía no eres cliente de Movistar Plus+, este es un buen momento para activar tu suscripción y disfrutar del partidazo de la jornada de LaLiga entre el Getafe y el Real Madrid. Sigue estos pasos:

Accede a la web oficial de Movistar Plus+ Elige tu plan favorito (mensual, anual o paquete Todo el Fútbol). Inicia sesión en tu cuenta desde tu Smart TV, ordenador, móvil o cualquier otro dispositivo con conexión a internet.

Además, en cuanto te suscribas tendrás acceso al instante a todos los contenidos en streaming, sin tener que hacer nada más.

Previa Getafe - Real Madrid: cómo llegan los dos equipos al partido

El Real Madrid llega al Coliseum como líder de LaLiga con siete victorias a sus espaldas y una única derrota, la de hace varias semanas frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por lo demás, los de Xabi Alonso no han perdido ningún partido más y solo han encajado nueve goles. Sin embargo, el técnico vasco llega con las bajas de Mendy, Trent, Carvajal, Rüdiger Huijesen.

Luis Milla pugna con Rodrygo en un partido de la temporada pasada. REUTERS

Mbappé y Mastantuono, a pesar de las molestias de las últimas semanas, parece que llegarán a tiempo, aunque con el partido de Champions de la próxima semana frente a la Juventus (también lo podrás ver en Movistar Plus+), Xabi Alonso puede optar por arriesgar, especialmente con el argentino.

Por su parte, el Getafe de Bordalás no tiene ninguna baja confirmada, aunque sí que llega con Djené y Letacek en duda. Los locales ocupan la zona media de la tabla, con tres victorias, tres derrotas y dos empates, aunque solo han sumado dos puntos en los últimos cuatro partidos. Por tanto, no les queda más remedio que hacerse fuertes en su casa para intentar conseguir una victoria frente al Real Madrid que no logran desde la temporada 2021/22.

Precios y suscripciones de Movistar Plus+ para ver LaLiga EA Sports

¿Qué más necesitas para dar el paso y suscribirte a Movistar Plus+ ahora? El derbi madrileño es el partidazo de la jornada, pero hay muchos más encuentros interesantes y la próxima semana vuelve la Champions. Además, podrás elegir entre varios planes:

Movistar Plus+ mensual : incluye un partido de LaLiga por jornada, el mejor de la Champions y de la Premier, y toda LaLiga Hypermotion. Además de muchos más deportes, cine, series y entretenimiento. Precio: 9,99 euros al mes.

Movistar Plus+ anual : incluye exactamente lo mismo que el plan mensual, solo que con facturación anual. Precio: 99,90 euros al año (12 meses de suscripción por el precio de 10).

Paquete Todo el Fútbol: es el plan perfecto para los más futboleros, porque incluye todos los partidos de LaLiga, LaLiga Hypermotion al completo (y los playoffs de ascenso), toda la Champions, Europa y Conference Legue, Supercopa de España y de Europa. Precio: 115 euros al mes.

La suscripción a Movistar Plus+ incluye el fútbol que elijas, además del mejor deporte, series originales y los últimos estrenos de cine. Además, incluye 2 reproducciones simultáneas sin necesidad de estar en la misma ubicación, seas del operador que seas, y con todas las ventajas de la plataforma:

Emisión en 4K UHD y sonido envolvente.

Comentaristas oficiales de LaLiga.

Realización multicámara y repeticiones exclusivas.

Cobertura completa pre y postpartido.

Acceso multiplataforma.

Y si este año cumples 18 o todavía tienes saldo pendiente del año pasado, puedes suscribirte a Movistar Plus+ con el Bono Cultural Joven por solo 39 euros al año (o 9,99 euros al mes, limitado a un máximo de cuatro meses).

Preguntas frecuentes sobre cómo ver el Getafe - Real Madrid

Respondemos a las preguntas más frecuentes sobre cómo ver el Getafe - Real Madrid en Movistar Plus+ y todas las opciones de suscripción disponibles.

¿Puedo ver el Getafe - Real Madrid sin ser cliente de Movistar?

Sí. Cualquier persona puede suscribirse a Movistar Plus+, sea del operador que sea, y sin ninguna permanencia. Solo necesitas crearte una cuenta en Movistar Plus+ y elegir el plan que prefieras.

¿En qué canal ver el Getafe - Real Madrid?

El derbi madrileño se podrá ver en Movistar Plus+ LaLiga (dial 54) si tienes descodificador, y también en streaming desde la app de Movistar Plus+ en cualquier dispositivo.

Xabi Alonso da instrucciones durante un partido del Real Madrid. REUTERS

¿Cuánto cuesta ver LaLiga en Movistar Plus+?

La suscripción básica cuesta 9,99 euros al mes e incluye un partido de LaLiga por jornada, el mejor de la Champions y la Premier, además de otros deportes. Si quieres el fútbol al completo, puedes contratar el paquete Todo el Fútbol (115 euros al mes).

¿Puedo ver el partido en una Smart TV, móvil o tablet?

Sí, desde la app de Movistar Plus+. Puedes descargarla en una Smart TV, ordenador, móvil, tablet, consola o cualquier otro dispositivo electrónico.

¿Hay alguna oferta de Movistar Plus+ para ver el partido?

La promoción actual de Movistar Plus+ tiene planes desde 9,99 euros al mes. Sin embargo, si tienes el Bono Cultural Joven puedes suscribirte a la plataforma por solo 39 euros al año o 9,99 al mes (máximo 4 meses).

¿Ya has elegido plan para ver el Getafe - Real Madrid? Desde 9,99€ al mes, puedes disfrutar de uno de los partidazos de la Jornada 9 de LaLiga en Movistar Plus+, además de la oferta de contenidos más amplia de las plataformas de streaming actuales.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión