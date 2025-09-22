España Deportes

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Tras la competición, los dos pilotos querían regresar a casa, pero las abundantes lluvias en la región forzaron el desvío de su vuelo y tuvieron que buscar una alternativa

Ana Pérez Navarro

El piloto español Carlos Sainz
El piloto español Carlos Sainz (Europa Press)

Carlos Sainz, piloto madrileño de Williams, logró posicionarse como una de las presencias más destacadas en la reciente edición del Gran Premio de Azerbaiyán, celebrado durante el fin de semana en el circuito urbano de Bakú. Sainz vivió una jornada significativa al conseguir subirse por primera vez al podio con la escudería Williams, equipo al que se unió tras su paso por Ferrari. Sin embargo, el protagonismo del piloto no se limitó solo a lo ocurrido en el circuito.

La carrera comenzó con Sainz ocupando la segunda plaza de la parrilla, solo superado por Max Verstappen. Desde el inicio, pudo defender esa posición, aunque posteriormente George Russell lo adelantó, relegándolo al tercer lugar. Sainz mantuvo esa posición hasta la bandera a cuadros, completando una actuación sólida y permitiendo a Williams celebrar el primer podio de su piloto español. Al término de la prueba, el madrileño expresó a través de la radio del equipo que el logro obtenido “ha sido mejor que mi primer podio”, una declaración que ilustra la relevancia de este resultado en su trayectoria.

No obstante, la notoriedad de Sainz durante el fin de semana no quedó limitada únicamente a lo sucedido en la pista. Tras finalizar la competición, tanto Sainz como Charles Leclerc, actual piloto de Ferrari y antiguo compañero del madrileño, debieron afrontar una serie de complicaciones para regresar a sus hogares. Leclerc, a través de publicaciones en redes sociales, compartió detalles acerca de esta particular experiencia vivida por ambos fuera del asfalto.

Tras finalizar del Gran Premio de Azerbaiyán, ambos pilotos se desplazaron al aeropuerto con la intención de volar hacia Niza y desde allí dirigirse a Mónaco, localidad de residencia habitual de gran parte de los pilotos de Fórmula 1. Sin embargo, condiciones meteorológicas adversas, con abundantes lluvias en la región, forzaron el desvío del vuelo hacia territorio italiano. Ante esta situación, Sainz y Leclerc tomaron la iniciativa de alquilar una furgoneta para continuar el trayecto por carretera, atravesando distintas localidades italianas hasta alcanzar finalmente Mónaco.

“Después de un fin de semana difícil en Baku, pensé que no podríamos llegar a ningún lado. Pero, mírate ahora. ¿Dónde estamos, Carlos?”, asegura Leclerc. A lo que el español contesta: “En medio de Italia. Nos desviaron por una tormenta, no pudimos aterrizar en Niza. Así que aterrizamos en el centro de Italia, alquilamos una furgoneta y ahora estamos en Mónaco”.

El vínculo entre los dos pilotos

El vínculo construido entre ambos pilotos desde la época en que compartieron el garaje de la Scuderia Ferrari se ha reflejado en numerosas ocasiones, y la experiencia vivida tras el Gran Premio de Azerbaiyán sirvió como nuevo ejemplo de esa relación. Aunque dentro de la pista cada uno compite al máximo, fuera de ella encuentran momentos de distensión y compañerismo, como pudo verse en las imágenes y videos difundidos por Leclerc.

Carlos Sainz y Charles Leclerc
Carlos Sainz y Charles Leclerc (REUTERS/Jakub Porzycki)

El fin de semana narrado por Sainz culminó con la satisfacción del podio conseguido y una inesperada aventura por carretera en compañía de su antiguo compañero. El relato de ambos pilotos no solo subraya los desafíos habituales de la Fórmula 1 en el plano competitivo, sino también las anécdotas y la convivencia que se producen en los momentos menos visibles del deporte.

