Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

El jugador israelí acaba de debutar en LaLiga con el Villarreal, donde destacó al firmar una asistencia decisiva en el gol de Georges Mikautadze

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

El jugador del Villarreal Manor
El jugador del Villarreal Manor Solomon (EFE)

El Villarreal consiguió imponerse por 2-1 frente a Osasuna en la quinta fecha de LaLiga, demostrando su capacidad de reacción para remontar el marcador y sumando tres puntos que resultan fundamentales para sus aspiraciones. El duelo, disputado el sábado, resultó especialmente relevante por la actuación de Manor Solomon, autor de una asistencia decisiva en el gol de Georges Mikautadze. La presencia del extremo israelí, adquirido en calidad de cedido desde el Tottenham y reciente protagonista del mercado de fichajes por su nacionalidad, no ha pasado desapercibida ni en lo deportivo ni fuera del campo.

A sus 26 años, Solomon afronta un nuevo desafío en el fútbol español. Su llegada se produce para ocupar el hueco dejado en la plantilla por Yeremy Pino, traspasado al Crystal Palace. Aunque ambos jugadores presentan características distintas, desde el Submarino Amarillo confían en que la incorporación del internacional israelí aporte experiencia y creatividad al ataque del equipo.

La trayectoria de Solomon se ha visto marcada por circunstancias poco habituales. El futbolista comenzó su andadura profesional en el Maccabi Petah Tikva, en su país natal. Su paso a Europa, concretamente al fútbol ucraniano, se produjo en 2019 con su fichaje por el Shakhtar Donetsk. Sin embargo, la operación incluyó una situación particular derivada del marco social y político de Israel. No porque el Shakhtar tuviera problemas en pagar lo que reclamaba el Maccabi Petah Tikva, el club de Solomon. El problema era que estaba en el Ejército. Tenía 19 años y cumplía los dos años y ocho meses de servicio militar obligatorio que se impone en Israel.

En 2018, gracias a negociaciones entre el club, los representantes del jugador y las Fuerzas de Defensa de Israel, Solomon obtuvo una licencia extraordinaria por 90 días que le permitió abandonar temporalmente el servicio y formalizar su mudanza a Ucrania. A cambio, el propio jugador accedía a regresar en junio del año siguiente para finalizar su servicio militar. Sin embargo, la normativa israelí prevé flexibilidades en estos casos, sobre todo para deportistas de élite. Habiendo debutado ya en convocatorias de la selección absoluta en 2017, se aplicó una excepción.

El jugador israelí Manor Solomon
El jugador israelí Manor Solomon (AP Photo/Andreea Alexandru)

No tuvo que regresar. Al final se admitió que haber estado un año entero a disposición del Ejército era suficiente, porque muchos jóvenes lo que hacen es pasar un día por semana por el destino y labor que se les marca. La transferencia al Shakhtar se cerró por seis millones de euros pese a que el Maccabi Petah Tikva se negó a negociar con el Hapoel Beer Sheva anteriormente. Solomon pudo debutar el 14 de febrero de 2019 en la Europa League, en un duelo frente al Eintracht Frankfurt, compartiendo césped con figuras como Luka Jovic.

Su llegada al Villarreal

Ya instalado en Villarreal, el paso de Solomon no ha estado exento de controversia. Parte de la afición ha expresado públicamente su rechazo a su llegada, así como a la de jugadores como Thomas Partey, quien actualmente enfrenta graves acusaciones legales. En las calles de la ciudad, algunas pegatinas muestran la desaprobación hacia estas decisiones de la dirigencia.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

Hace algunos días, Solomon fue preguntado sobre la polémica generada tanto en torno a su fichaje y por cuestiones extradeportivas, incluido el debate que surgió durante la última edición de la Vuelta ciclista a España por la participación de un equipo israelí. “Estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy israelí. Estoy orgulloso de serlo. Pero estoy aquí para jugar al fútbol”, subrayó el internacional. La incorporación de Manor Solomon supone para el club no solo el refuerzo de una plantilla que busca consolidarse en LaLiga, sino también la llegada de un jugador cuya carrera ha estado marcada por particularidades sociales y políticas. Más allá del ruido extradeportivo, su impacto en el campo, como en la reciente victoria ante Osasuna, será clave para evaluar el éxito de su paso por el Villarreal.

Manor SolomonVillarrealIsraelLaLigaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

