España Deportes

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

A pesar de su corta edad, el atleta australiano ya consiguió lo que pocos habían logrado antes: superar un récord nacional de 200 metros

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El atleta australiano Gout Gout
El atleta australiano Gout Gout (REUTERS/David W Cerny)

Gout Gout, un joven atleta australiano, puso en pausa sus estudios secundarios para participar en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, donde compite en la exigente prueba de 200 metros junto a destacados rivales como Noah Lyles y Letsile Tebogo. La atención internacional se ha posado sobre él, no solo por sus marcas, sino también por la facilidad con la que se impone sobre sus pares, rasgos que han motivado reiteradas comparaciones con figuras históricas del atletismo.

Una de esas figuras es Usain Bolt, el velocista jamaicano con récords mundiales en 100 y 200 metros, quien opinó sobre el ascenso del joven australiano: “Me recuerda a mi yo más joven”. Este comentario, proveniente de uno de los mayores referentes de la velocidad, refuerza la expectativa que existe en torno a la trayectoria que puede seguir Gout en los próximos años.

El impacto causado por el atleta no se limita a sus logros deportivos. Técnicos y especialistas han resaltado la capacidad que tiene para sobrepasar a sus oponentes y la confianza visible en cada una de sus carreras. A pesar de su corta edad, 17 años, Gout ya consiguió lo que pocos habían logrado antes: superar un récord nacional de 200 metros que se mantuvo inalterable durante más de medio siglo. El registro previo, en poder de Peter Norman desde hace 56 años, fue rebajado por Gout, quien incluso logró después mejorar su propia marca, consolidando su posición entre los más prometedores de su generación.

El atleta australiano Gout Gout
El atleta australiano Gout Gout (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El contexto personal de Gout contribuye a darle una dimensión particular a su historia. Sus padres, Bona y Mónica, vivieron primero en Sudán y luego emigraron a Egipto escapando de un escenario nacional difícil. El nombre Gout se originó por un error ortográfico en árabe cometido por las autoridades sudanesas al registrar los apellidos familiares. El nombre correcto debía ser Guot, pero la transcripción oficial lo dejó como Gout, nombre con el que hoy es conocido en las pistas de atletismo.

Gout y el Mundial de Tokio

Su presencia en Tokio marca su estreno en un campeonato mundial absoluto, habiéndose clasificado con una marca de 20.02 segundos. Este tiempo lo posiciona en el vigésimo puesto del ranking global de la presente temporada, un logro notable para un atleta de su edad y experiencia. Al arribar a la capital japonesa, compartió sus impresiones sobre el momento que vive: “Estoy algo nervioso, pero he trabajado para estar aquí, así que solo se trata de salir y ejecutar el plan de carrera”, expresó. Gout enfatizó además la importancia de acercarse a la competencia con una mentalidad equilibrada entre la disciplina y el disfrute: “Se trata de salir, divertirme un poco, concentrarme al máximo y disfrutar de mi primera experiencia”.

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

La magnitud de enfrentar a deportistas reconocidos internacionalmente no ha pasado inadvertida para él. “Veo a estos atletas que he visto en televisión toda mi vida y pienso: ‘Esto es una locura’. Pero después también pienso que en cierto modo merezco estar en este lugar, he batido los récords, así que estaba destinado a estar aquí, sin duda”, afirmó. De esta forma, Gout Gout inicia su camino en la élite del atletismo no solo con el aval de sus registros, sino también con la confianza derivada tanto de su preparación como de la influencia de figuras que han marcado la historia de este deporte. El entorno del atletismo mundial sigue con atención cada paso que el joven australiano da en busca de un lugar entre los mejores velocistas del mundo.

Temas Relacionados

Gout GoutMundial de AtletismoMundial de Atletismo de TokioAtletismoAtletismo EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”

El tenista serbio está cada vez más cerca de poner un punto y final a su carrera y el mundo del tenis lo sabe

Una leyenda del tenis habla

De ganar el oro olímpico a retirarse del Mundial de Atletismo, Jordan Díaz explica los motivos: “Estoy sin palabras”

El atleta español optó por abandonar después de marcar nulo en su primer salto de la ronda de clasificación, tras exceder la línea de batida

De ganar el oro olímpico

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El jugador del Atlético de Madrid ha vuelto a acaparar los focos tras pronunciarse sobre la teoría de los chemtrails

Marcos Llorente vuelve a poner

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

El legado del jamaicano sigue presente en los récords que conserva: 9.58 segundos en los 100 metros, 19.19 en los 200 metros, ya que 36.84 en el 4×100 metros y todavía nadie ha conseguido superarlas

El hombre más rápido del

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El actual campeón del peso ligero de la UFC se ha pronunciado públicamente este martes para solidarizarse situación en Gaza y ha hecho un llamado a Israel para que detenga las hostilidades

Topuria habla sobre Israel tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián sorprende con su respuesta

Rufián sorprende con su respuesta a cómo ha desconectado durante las vacaciones: “Se me ha olvidado que era yo”

La nueva pegatina de la DGT: esta es su utilidad y los vehículos que deben llevarlo

De Maruja Mallo a Oliver Laxe: el Museo Reina Sofía anuncia su calendario de nuevas exposiciones para la temporada 2025-2026

Diego González Rivas, el cirujano que popularizó Broncano, vota al PP: “Feijóo me parece un gran político”

La Audiencia Nacional rebaja de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Precio de la luz sufre importante subida y la tarifa más baja se triplica este 18 de septiembre

Los caseros que revisen ahora sus alquileres podrán subirlos hasta un 2,19% si aplican el índice de arrendamiento del INE

Esmeralda Gómez, experta en inversión inmobiliaria sobre el sistema de pensiones: “La vivienda puede ser su salvavidas el día de mañana”

Alejandro Zuhang, empresario y emprendedor: “Una hora de un trabajador chino son ocho de un trabajador español”

DEPORTES

Una leyenda del tenis habla

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”

De ganar el oro olímpico a retirarse del Mundial de Atletismo, Jordan Díaz explica los motivos: “Estoy sin palabras”

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime

El arquitecto del Metropolitano revela que el estadio “no está acabado” y un problema de sonido: “Al Atlético de Madrid no le parece noble el hormigón”

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”