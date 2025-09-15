La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Los manifestantes pro Palestina durante La Vuelta a España (Carlos Castro - Europa Press)

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha publicado un comunicado oficial después de que la última etapa de La Vuelta 2025 fuese suspendida en Madrid. El incidente se produjo cuando los ciclistas se encontraban a menos de 60 kilómetros del final de la prueba, justo antes de alcanzar la línea de meta prevista en la capital española. En el documento expresan su “total desaprobación y profunda preocupación” por lo ocurrido durante la competición. En concreto, la UCI dirige sus críticas contra Pedro Sánchez y contra su Gobierno por apoyar las protestas pro Palestina.

“La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina”, comienza el escrito difundido por la UCI.

Y añaden: “Desde la llegada de la carrera al territorio español, La Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante: intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Ante estos incidentes, los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba. Han actuado con una profesionalidad ejemplar, respetando la autonomía y la independencia del deporte”. Además, destacan, que los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapa constituyen “una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte”.

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en Madrid (Rodrigo Jiménez/EFE)

Desde la Unión Ciclista Internacional han lamentado que el presidente del Gobierno de España y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden “obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes”. Según detallan en el escrito, esta postura “contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz”. Asimismo, consideran que pone “en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica”.

Las críticas de la UCI

Es por ello, según explican, que la UCI condena, de manera firme, la “instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno”. Y añaden: “El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal. Además, existen plataformas específicas que permiten a los Estados debatir sus divergencias”.

Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la Vuelta a España en Madrid.

La próxima semana, la UCI celebrará su Congreso anual, donde participarán representantes de las federaciones nacionales palestina, israelí, rusa y ucraniana. Por ello, reafirman su llamamiento al diálogo y la paz. “El deporte debe unir, nunca dividir”. Y concluyen: “Por último, aplaudimos la labor ejemplar de las fuerzas del orden españolas en La Vuelta, que han actuado con profesionalidad en unas condiciones de extremada tensión. También agradecemos a los organizadores de la Vuelta su compromiso y capacidad de resistencia ante una situación sin precedentes. Felicitamos a Jonas Vingegaard, ganador de la clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2025, quien, pese a las circunstancias, ha demostrado una fuerza y una constancia notables a lo largo de esta edición”.