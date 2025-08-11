Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

La atleta española Ana Peleteiro (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La atleta Ana Peleteiro ha respondido en redes sociales a las críticas surgidas tras la victoria de Ander Garaiar en los 100 metros lisos del Campeonato de Europa Sub-20, aclarando sus declaraciones previas sobre el racismo en el atletismo. La deportista gallega, que ya había sido objeto de controversia por unas afirmaciones en un podcast con Laura Escanes, decidió pronunciarse de forma directa para explicar su postura y defender sus valores ante la nueva oleada de comentarios.

La polémica resurgió cuando Garaiar se convirtió en el primer español en lograr el oro en esta prueba, un hito que muchos usuarios aprovecharon para recordar a Peleteiro sus palabras: “El pobrecito blanco que corre 100 metros es como… cariño, no”. Tras la reciente victoria, la frase volvió a circular de forma masiva y descontextualizada, generando ataques y cuestionamientos hacia la atleta.

Ante esta situación, Peleteiro denunció la manipulación de un vídeo extraído de aquella entrevista. Explicó que el fragmento viralizado había sido editado con la intención de perjudicarla y que, cada vez que un atleta español consigue un logro, su nombre aparece vinculado a acusaciones de racismo que considera infundadas. “Honestamente, voy a hablar de esto porque ya estoy cansada de que se manipule un vídeo mío para intentar hacerme daño, mandarme ‘hate’. Cada vez que algún atleta español gana algo, a mí se me nombra como si a mí eso me perjudicara, me hiciera daño o estuviera triste porque se me tacha de algo que no soy y es racista. Es algo completamente falso”, expresó.

La atleta de triple salto insistió en que el vídeo procede de una conversación extensa con Escanes, en la que abordaron temas como la igualdad y el racismo en el atletismo. Según Peleteiro, quienes vieron la entrevista completa comprendieron el contexto y la ironía de sus palabras, mientras que quienes solo accedieron al fragmento editado malinterpretaron su intención. “Quien se paró a ver el vídeo lo entendió perfectamente y quien solo vio ese fragmento obviamente lo malentendió. Como sé la ironía para hablar de un tema como es la realidad de los 100 metros en el atletismo, obviamente lo utilizaron para hacer lo que están haciendo, que es manchar mi imagen y dejarme de algo que no soy, que es racista”, explicó.

La atleta Ana Peleteiro (EUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Peleteiro recordó que ya había pedido disculpas públicamente por la forma en que se expresó en el podcast, reconociendo que no se sintió orgullosa de sus palabras. “Lo primero que voy a decir es que, por supuesto, y pedí disculpas en su día, cómo me expresé no era correcto. Me disculpé en su día. Todo el mundo que está expuesto públicamente se puede equivocar en cómo se expresa por el momento, la situación, cómo editen luego el vídeo... Pedí disculpas porque la verdad no estoy orgullosa de haberlo explicado así”, admitió.

La atleta profundizó en el contexto de sus declaraciones, señalando que su comentario pretendía reflejar una realidad estadística en la prueba de 100 metros, donde la mayoría de los finalistas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos durante los últimos 50 años han sido atletas de tez negra. Subrayó que esta observación no implica que un atleta blanco no pueda ganar, como demostró Garaiar, y lamentó que se utilice su frase para atacarla cada vez que un español triunfa en la disciplina. “Es absolutamente diferente en otras pruebas, pero en 100 metros la realidad es esa. La gran mayoría de las finales, casi siempre, tanto en categoría masculina como femenina, son negros. Todos, siempre. Eso no quiere decir que un blanco no pueda ganar una carrera de 100 metros. Obviamente sí. No tiene ningún tipo de sentido atacarme cada vez que un español gana una carrera”, argumentó.

Ana Peleteiro y el atletismo

Peleteiro también defendió: “Quiero aclarar que lo que yo quería decir es que en el atletismo no hay racismo. Gana el que más corre, el que más salta y el que más lanza sin tener en cuenta la tez de tu piel, tu religión, ni de qué país eres, ni absolutamente nada. Siempre digo que una de las riquezas más grandes que tiene el atletismo es la multiculturalidad que hay”, afirmó.

Ana Peleteiro, atleta olímpica de triple salto.

La deportista lamentó: “Me da muchísima pena que personas que de verdad me tienen aprecio y estima vean ese fragmento y piensen que soy ese tipo de persona porque para nada. Me duele mucho, y más me duele, que gente que hace mi deporte piense, que yo piense así. En absoluto, está totalmente lejos de mis valores y mi forma de pensar”, manifestó. En su mensaje, Peleteiro reiteró: “Lo único que yo quiero aclarar es que para nada tengo esa mentalidad, para nada soy una persona racista. Siempre mi mensaje de forma pública ha sido a favor de la igualdad, el respeto y el amor hacia todos, sin tener ningún tipo de odio hacia aquel que sea diferente a lo que tú eres”, subrayó.

La atleta también hizo referencia a su propia identidad mestiza, expresando orgullo por sus raíces y por la diversidad que representa. “Yo soy una persona mestiza y me siento muy orgullosa de ello. La mitad de mi ADN es blanco, la mitad de mi ADN es negro. Me siento súperafortunada de mis raíces por ambas partes aunque mi parte negra no la conozco”, compartió. Para Peleteiro, la diversidad y el encuentro con lo diferente constituyen una fuente de enriquecimiento personal y colectivo, un valor que aprendió en su familia y que procura transmitir en su vida diaria.