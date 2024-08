Ana Peleteiro responde a quienes le acusan de tapar el nombre de España: “Se nota que sabéis poco de atletismo”

La atleta española de triple salto Ana Peleteiro (REUTERS/Dylan Martínez)

Ana Peleteiro era una de las grandes bazas de la delegación española para conseguir sumar una medalla, pero no pudo ser. La atleta española de triple salto quedó un sexto puesto en una noche donde los saltos no salieron a pesar de estar en sus piernas porque ya antes lo había logrado. “Esta es la cara del deporte. A veces se gana y a veces se aprende”, afirmó la deportista española. El problema es que tras su actuación en los Juegos Olímpicos, una oleada de críticas se ha cernido sobre su persona y, en concreto, por tapar el nombre de España, algo que la atleta española ya ha aclarado.

Ella sabía lo que tenía que hacer para conseguir la medalla, sabía que con un salto de 15 metros subiría al podio, dado que las medallas olímpicas siempre se han movido en torno a esta marca. Tras un largo camino hasta la cita olímpica, donde ha tenido que recuperarse de un embarazo, los resultados no han mostrado todo ese esfuerzo que hay detrás. Con un marca de 14,59 metros, de lejos de los 14,87 metros que consiguió en Tokio y le valió el metal, se quedó fuera del podio. Una situación que muchos aprovecharon para cargar contra ella.

En redes sociales, comenzaron a circular las criticar sobre por qué había tapado el nombre de España durante las competiciones, y ella ha contestado: “Se nota que sabéis bien poco de atletismo”. Con estas palabras comenzó la atleta la explicación de por qué llevaba el dorsal tan alto, sobre su pecho en luchar de más abajo permitiendo ver el país al que representa. “Me lo pongo en el pecho porque, en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan los imperdibles en la barriga”, detalló la gallega, quien además calificó a sus haters de “ofendiditos” y dejó claro que ella siempre se ha sentido orgullosa de España y de los colores del país.

Un “linchamiento fuera de lugar”

Tal ha sido la situación que ha vivido Ana Peleteiro tras quedar sexta en la competición, donde cabe destacar que le ha valido un diploma olímpico, que incluso se ha visto obligada a compartir una publicación a través de sus redes sociales. La gallega ha asegurado que desde hace días ha recibido “mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando el momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto”.

En este sentido, aseguró: “Me siento orgullosa de toda la temporada que he hecho y de mi trayectoria profesional y esto sólo ha sido un resultado en mi carrera que forma parte de otro sueño cumplido”. Además, la gallega destacó: “Disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, no ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género y es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y eso puede jugarme una mala pasada, pero creo que este linchamiento está fuera de lugar”.

Por último pidió respeto por ella y por su familia: “Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera. Y a las miles de personas que os alegráis por mí, os lo agradezco infinito, me siento una auténtica afortunada. ¡Al final del día el amor siempre vence!”, concluyó.

