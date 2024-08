Ana Peleteiro denuncia mensajes de odio e insultos en sus redes: “Aprovechan para publicar declaraciones antiguas sacadas de contexto”

Ana Peleteiro realizando un salto en Paris 2024. (Fabrizio Bensch/REUTERS)

Ana Peleteiro, triplista española, no firmó su mejor actuación en la tierra de París 2024. La gallega saltó 14,59 metros, bastante lejos de los 14,87 metros que recorrió en Tokio 2020, y que le valieron un bronce, y de los 14,85 metros del Europeo de atletismo, que se disputaron en junio de 2024. Esta marca no le sirvió para subirse al podio y acabó sexta.

Su participación en los Juegos Olímpicos la ha vuelto a poner en el foco y la deportista ha denunciado insultos en redes. Así lo ha explicado en un comunicado en Instagram: “Durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto”.

Ana Peleteiro no se calla

La atleta aseguró que se siente “muy orgullosa de toda la temporada” que ha hecho y de su “trayectoria profesional”. Tras la final del triple salto, que se celebró el sábado 3 de agosto, la española se ha visto obligada a pronunciarse.

“Hago este comunicado para pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, nunca ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género, y esto es por lo que seguiré luchando día a día”, afirmó. “Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar”.

Comunicado de Ana Peleteiro (@apeleteirob, Instagram)

“También quiero para pedir respeto por mí, pero sobre todo por mi familia. Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera, con lo maravillosa que es la vida”, continuó Ana Peleteiro. Además, como reconoció, esta situación está en manos de su equipo legal.

Que ha pasado

Pese a la buena temporada que llevaba realizando Ana Peleteiro, en París no hizo sus mejores saltos. Todo ello derivó en una oleada de odio hacia ella. Además, a través de redes sociales recuperaron un fragmento de una entrevista que se ha sacado de contexto.

La gallega pasó por el podcast ‘Entre el cielo y las nubes’, presentado por Laura Escanes. El episodio se publicó en noviembre de 2023. La influencer le preguntó que si había sufrido racismo en el deporte, a lo que la gallega respondió: “No, es que en atletismo los negros corremos más. En atletismo los negros molamos”.

“El pobrecito blanco que corre los 100 metros es como ‘cariño, no, no vengas’”, dijo entonces. Sin embargo, el fragmento que se ha recuperado no está completo. Tras decir esto, en un claro todo de humor, Peleteiro añadió: “Estoy de coña. Pero, en realidad, en atletismo no hay racismo. Puede haber clasismo, de si eres americano o eres de Burkina Faso. Pero si eres de Burkina Faso y le sacas 200 metros al segundo, pues le hace todo el estadio la ola, y da igual el color, la religión o del país”.

Ana Peleteiro, atleta olímpica de triple salto.