Ana Peleteiro denuncia insultos racistas por defender la equipación española de atletismo: “Continúan dejando mensajes de odio y desprecio”

La atleta español Ana Peleteiro-Compaore (REUTERS/Paul Childs)

La Real Federación Española de Atletismo presentó el mes pasado la equipación Joma con la que acudirá a los Campeonatos Europeos de Roma (7-12 de junio) y a los Juegos Olímpicos de París (1-11 de agosto). Esta nueva equipación causó revuelo entre los atletas que la portarán por el color elegido para el uniforme. El habitual color rojo fue sustituido por un tono naranja, lo que ha ocasionado en diferentes opiniones al respecto.

Atletas españoles como Ana Peleteiro mostraron su descontento en redes sociales. “Ahora soy holandesa y no lo sabía”, comentó la gallega en su día. Lorea Ibarzabal, mediofondista, apuntó: “La Roja ya no es roja”, mientras que el maratonista, Yago Rojo agregaba con ironía: “Y ahora qué hago, ¿me llamo Yago Naranja?”. Parecía que la polémica no había trascendido más allá del momento del anuncio. Sin embargo, instantes antes de que den comienzo los Europeos de Roma, Peleteiro ha denunciado los comentarios que recibe en sus redes sociales por aparecer con la equipación.

Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Así lo ha hecho la triplista gallega, o al menos se ha resignado sabiendo que no hay más opciones de uniforme, y ha señalado que el color no será rojo, pero que la equipación es elegante. Esto parece no haber caído bien entre el público que se han lanzado contra ella con insultos racistas y xenófobos que rechazan la nacionalidad de la española. “Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, ESPAÑA, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección”, comenzaba diciendo Peleteiro en sus historias de Instagram.

Comunicado de Ana Peleteiro tras los insultos racistas recibidos por subir contenido con la equipación española de atletismo (@apeleteirob)

“Entre otros muchos...”

“¿No hay deportistas blancos o qué?”, “¿Qué es esto? ¿Le han quitado la ropa a los españoles o intercambiado?”, “la más española de España”, “¿de qué parte de Soria?”, “¿y quién recoge las fresas?”, ... Son algunos de los innumerables comentarios que ha recibido la atleta española en sus redes.

“Me da mucha rabia e impotencia, pero sobre todo PENA, que a día de hoy sigan existiendo este tipo de personas y que además se sigan permitiendo este tipo de comentarios en las redes sociales, sin ningún tipo de represalia. Hoy tengo el corazón un poco dolido, pero sé que estas emociones las convertiré en fuerza para que todos aquellos que se burlan o ponen en causa nuestra nacionalidad, se pongan la mano en el pecho al escuchar el himno de España gracias a nuestros éxitos”, concluía.

Comentarios racistas y xenófobos que ha recibido Ana Peleteiro tras subir contenido con la equipación española de atletismo (@apeleteirob)

“Dejo las redes hasta nuevo aviso”

Pese a que han sido numerosos los mensajes negativos que ha recibido la atleta, también ha habido una gran parte de la comunidad que le ha mostrado su apoyo. “Muchísimas gracias a todos por el cariño recibido en las últimas horas. Es con esto con lo que realmente me quedo y lo que me impulsa a luchar cada día por mis derechos y mis sueños”, comenzaba diciendo Peleteiro, quien añadía que “dejo las redes sociales hasta nuevo aviso, para centrarme al 100% en lo importante”.

“Ojalá volver pronto con la mejor de las noticias. Gracias de todo corazón, y que viva España y todos y cada uno de los españoles de corazón bonito”, cerraba su publicación de agradecimiento la triplista.

Agradecimiento de Ana Peleteiro tras los insultos recibidos por subir contenido con la equipación española de atletismo (@apeleteirob)