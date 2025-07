Oliveira habla sobre el KO de Topuria en el combate por el cinturón de peso ligero: “Nunca me habían noqueado, pero esta vez me apagaron”

El combate entre Ilia Topuria y Charles Oliveira (Stephen R. Sylvanie / Reuters)

El escenario era uno de los más esperados por los aficionados a las artes marciales mixtas: Charles Oliveira, veterano brasileño con un extenso recorrido en UFC, se enfrentaba a Ilia Topuria por el cinturón de peso ligero. El combate, además de definir el título, terminó marcando un hecho inédito en la carrera deportiva de ‘Do Bronx’. El luchador brasileño nunca antes había sufrido un nocaut tan contundente, fenómeno que él mismo relató días después en una entrevista con Ag Fight.

Oliveira, reconocido por haber compartido el octágono con algunos de los mayores golpeadores de la división, como Justin Gaethje, Dustin Poirier y Donald Cerrone, explicó que jamás había recibido un golpe de la magnitud del que le propinó Topuria. Durante la conversación repasó su experiencia frente al luchador español de origen georgiano y admitió abiertamente la excepcionalidad del impacto. “Topuria es el que más fuerte pega, es el que más fuerte me ha pegado, no se puede negar. Recibí golpes de tipos muy duros como Gaethje, Poirier o Chandler y acabaron en un simple knockdown”, expresó Oliveira con franqueza.

El brasileño, acostumbrado a sobrevivir a verdaderas tormentas en el octágono, fiel a un estilo ofensivo y resistente, aclaró que en otras contiendas solo había caído a la lona, pero siempre había permanecido consciente. Lo que ocurrió frente a Topuria fue completamente distinto. “Nunca me habían noqueado, me habían ganado por golpes, pero esta vez me apagaron. Fue algo nuevo para mí, no sabía qué había sucedido”, narró el excampeón, detallando así una sensación desconocida para quien hasta entonces se había mantenido en pie ante los mejores de la disciplina.

El plan de Oliveira

Oliveira también se detuvo a analizar el contexto táctico del combate, reconociendo que no logró mantener el plan elaborado con su equipo. Sostuvo que, en medio de la intensidad de la pelea, abandonó la estrategia acordada y esto tuvo consecuencias directas sobre el desenlace. “Abandoné el plan en medio de la pelea y asumo la culpa de eso”, admitió el luchador brasileño, quien no dudó en responsabilizarse por el resultado final y por un giro que él mismo considera desfavorable.

El desliz estratégico y el poder ofensivo de Topuria coincidieron para dejar a Oliveira en una situación complicada dentro de la categoría. El KO sufrido en UFC no solo fue devastador en lo físico, sino que plantea interrogantes sobre su futuro inmediato. La posibilidad de aspirar nuevamente al cinturón de peso ligero parece haberse alejado de manera considerable, al menos en el corto plazo. Pese a que cuenta con la consideración y el respeto de público, promotores y compañeros de deporte, la derrota más dura de su trayectoria podría redefinir su camino dentro de UFC.

El propio Oliveira también reflexionó sobre la necesidad de pausar la actividad tras encajar un nocaut de estas características. Después del golpe recibido, los médicos aconsejan un periodo de recuperación más largo, tanto por precaución respecto al bienestar físico como por los efectos emocionales que suelen dejar este tipo de experiencias en un deportista de alto rendimiento. No obstante, la figura de Oliveira conserva un peso importante en la división, debido a su pasado como campeón y su capacidad de ofrecer espectáculos competitivos frente a los rivales más exigentes. El brasileño todavía dispone de margen para montar combates relevantes, aunque dependerá de su recuperación, su evolución física y la capacidad de rehacerse anímicamente ante el golpe sufrido.

La victoria de Topuria, por otro lado, confirmó el ascenso definitivo del luchador hispano-georgiano como uno de los pegadores más letales de la división. Su triunfo ante Oliveira podría marcar un cambio de ciclo entre los contendientes por el título de peso ligero. Mientras tanto, la máxima incógnita resuena alrededor de cómo responderá el brasileño luego de una caída que marca un cambio de etapa en su carrera y que probablemente influya en la planificación de sus próximas peleas.