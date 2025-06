El Real Madrid busca frente a Pachuca y sin Mbappé su primera victoria de la etapa Xabi Alonso y del Mundial de Clubes

Imagen de Xabi Alonso en un entrenamiento. (Reuters/Hannah Mckay)

El Madrid de Xabi Alonso no arrancó de la mejor manera posible el Mundial de Clubes. Después de la expectación generada por las nuevas incorporaciones, los aficionados merengues esperaban empezar con una contundente victoria en el torneo. Sin embargo, el Al-Hilal plantó cara y consiguió puntuar gracias al empate a uno.

El conjunto saudita jugó de tú a tú a los blancos, algo que sorprendió a la inmensa mayoría de los espectadores. Xabi Alonso ha pedido paciencia, haciendo un llamamiento a la calma.

Pese a que la primera parte del equipo no fue buena, en la segunda se pudo ver un cambio total de mentalidad, lo que se plasmó en el juego. Arda Güler fue una de las claves que hicieron carburar al equipo, algo que seguro que Xabi Alonso va a tener en cuenta de cara al próximo encuentro contra Pachuca.

Cambios en la alineación

Después del primer partido, es muy probable que el entrenador vasco no repita once inicial. Gonzalo va a seguir ocupando el puesto que deja vacante Mbappé, que no estará por enfermedad, después de jugar un gran partido. Uno de los que puede abandonar la titularidad es Rodrygo, para dejar espacio al turco. El brasileño fue uno de los más criticados del encuentro, por lo que es bastante probable que Xabi decida dejarlo en el banquillo.

Además, el plan de partido será diferente, asemejándose más a esos destellos asociativos que se vieron en la segunda parte. Para ello, es importante que los extremos estén más participativos y que se asocien por zonas centrales.

Ante esta situación de partido, Pachuca va a intentar aprovechar que Xabi Alonso lleva pocos entrenamientos con su nueva plantilla. El club mexicano intentará dar la sorpresa ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

En su jornada inaugural perdió 2 a 1 contra el Red Bull Salzburgo, el equipo austriaco de la multinacional de bebidas energéticas. Pese a la derrota, Pachuca tiró 17 veces, siete más que su rival, y disparó a puerta en 6 ocasiones, una más que su rival.

El mercado de fichajes de Florentino Pérez

Si algo tiene en mente el presidente del Real Madrid, es reforzar a la plantilla, por lo que varios jugadores podrían estar jugándose la permanencia en el club. Uno de los nombres que resuena con más fuerza es el de Rodrygo. El jugador brasileño es uno de los más señalados por su gran bajón de rendimiento la temporada pasada, y está en el punto de mira.

Otro de los señalados es Dani Ceballos. Según reportan diferente medios deportivos, el sevillano podría no tener hueco en los planes de Xabi Alonso, por lo que el Madrid estaría abierto a escuchar ofertas por él.

El futuro de Fran García también es una incógnita. Su estancia en el equipo dependerá de si Florentino es capaz de formalizar el fichaje de Carreras, el lateral izquierdo del Benfica que ya estuvo en el club como canterano.

Sin duda, está siendo uno de los mercados de traspasos más movidos de los últimos años. De momento, el club ya ha hecho cuatro fichajes: Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono.