La autocrítica de Xabi Alonso tras el empate del Real Madrid 1-1 ante el Al Hilal en su debut en el Mundial de Clubes

*El testimonio de Xabi Alonso

El entrenador Xabi Alonso ofreció sus primeras impresiones tras el empate 1-1 del Real Madrid contra Al Hilal en el debut del equipo en el Mundial de Clubes, un encuentro disputado en el estadio Hard Rock Stadium de Miami.

El DT español confesó que “el resultado ha sido una pena, no haber podido ganar, sobre todo en la segunda parte hemos estado mucho mejor”. Analizó que “la primera parte no me ha gustado, pero nos servirá para seguir insistiendo en las cosas que tenemos que mejorar. En la segunda parte hemos tenido más equilibrio. Nos ha faltado ese gol. Me quedo con eso. En la primera parte hemos querido jugar más rápido y perdíamos el balón. Nos ha costado ajustar la presión y en la segunda nos hemos hecho mejores a través de la pelota“. Por eso contó que en el vestuario les pidió a sus dirigidos que “tuviésemos más pausa con balón, al principio queríamos jugar demasiado rápido y lo perdíamos sin dar pases y entonces se abría el partido”.

Alonso también valoró el desempeño de los debutantes en el equipo, como Dean Huijsen y Trent Alexander Arnold, quienes, según sus palabras, mostraron una evolución positiva durante el encuentro. “Dean ha estado muy bien y Trent ha ido de menos a más, como todos. Contento por ellos”, afirmó. Además, subrayó que, a pesar del resultado, es importante identificar aspectos positivos en el juego para seguir construyendo el proyecto.

Xabi Alonso analizó la igualad con el Al Hilal en el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes (REUTERS/Hannah Mckay)

En la sala de prensa, Alonso reconoció que el equipo aún está en proceso de adaptación a su estilo de juego, recordando que solo han tenido tres entrenamientos bajo su dirección. “Todo lleva su tiempo. La exigencia del resultado está ahí, pero lo que queremos ser lleva su tiempo”, afirmó.

El ex volante también destacó algunos aspectos positivos del equipo, como el manejo de la pelota y la capacidad para atacar los pasillos, aunque admitió que las condiciones climáticas y físicas influyeron en el rendimiento. “No es excusa, pero hacía calor. Asencio estaba con antibióticos y por eso le tuvimos que cambiar. Vinicius tuvo calambres”, explicó.

A propósito de Asencio, criticó su penal cometido: “Fue una jugada que no vi muy bien, pero... (acabó diciendo) era evitable. El penal a Fran sí me ha parecido tal”.

De cara al próximo enfrentamiento contra el Pachuca, el campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, anticipó un partido exigente, destacando que el equipo mexicano también está en un proceso de adaptación bajo la dirección de su nuevo entrenador, Jaime Lozano. “Tienen nivel, va a ser exigente también”, comentó.

Por último, el técnico se refirió a la situación de Kylian Mbappé, quien no estuvo en condiciones óptimas en los días previos al partido afectado por un cuadro de fiebre. “Tenemos que ver cómo evoluciona, en los dos últimos días ha estado mal”, indicó.

También mencionó que “el horario y las condiciones climáticas del encuentro no fueron ideales”, aunque reconoció que “estas decisiones no dependen de criterios deportivos”.

El empate frente al Al Hilal marca el inicio de un nuevo capítulo para el Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso, quien busca implementar su visión táctica en un equipo que aún está en proceso de ajuste y consolidación.