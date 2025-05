Rodrygo rompe su silencio y lanza un mensaje sobre la situación que está viviendo: “Volveré pronto. Dejen de crear cosas”

El jugador del Real Madrid Rodrygo (REUTERS/Susana Vera)

Durante la jornada de este martes, Rodrygo abandonaba el entrenamiento antes de tiempo y hacía saltar todas las alarmas. En los últimos instantes de la sesión abierta a la prensa, el jugador abandonó el terreno de juego con gesto serio, cabizbajo, acompañado por el médico del club, Daniel Rosado, tras haber intercambiado unas palabras con Carlo Ancelotti. Ahora, el brasileño ha decidido hablar sobre su situación y del momento por el que está pasando.

El delantero brasileño del Real Madrid, ha roto su silencio tras semanas de especulaciones que han marcado su ausencia en los compromisos recientes del equipo blanco. El joven jugador, que no ha vuelto a disputar minutos desde que se retirara al descanso en la final de la Copa del Rey el pasado 26 de abril, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo: “Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto. Dejen de crear cosas”, Un mensaje llega como respuesta a una oleada de rumores que han circulado en torno a su estado físico, su disposición para competir y hasta su continuidad en el club. Mientras Carlo Ancelotti ha asegurado en varias ocasiones que todo parece estar bajo control, la secuencia de eventos sobre Rodrygo ha alimentado el debate entre los aficionados y los medios.

La polémica comenzó tras la final de la Copa del Rey disputada el 26 de abril, donde Rodrygo fue sustituido al término de la primera mitad. Desde entonces, no ha vuelto a saltar al terreno de juego, y su ausencia ha generado una serie de versiones encontradas. De inicio, el técnico Carlo Ancelotti informó que el jugador padecía un proceso vírico con fiebre, razón por la cual quedó fuera del partido contra el Celta de Vigo. En ese momento, la baja parecía de carácter temporal y sin mayor relevancia.

La imagen compartida por Rodrygo en redes sociales

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado en el clásico contra el FC Barcelona. El extremo brasileño fue incluido en la convocatoria, y Ancelotti llegó a confirmar en rueda de prensa previa que estaba en condiciones de jugar. No obstante, su ausencia en el partido fue evidente, incluso cuando el técnico optó por incluir a jugadores menos habituales como Víctor Muñoz en lugar de Rodrygo. Tras el encuentro, Ancelotti modificó su discurso alegando que el jugador no estaba físicamente apto para competir, lo que avivó las dudas.

Rodrygo y sus condiciones físicas y anímicas

Según información publicada posteriormente por el diario Marca, habría sido el propio Rodrygo quien pidió no participar en ese partido. Alegando no encontrarse en buenas condiciones físicas ni anímicas, el brasileño habría comunicado al técnico italiano su indisposición para jugar. Ancelotti, buscando proteger al jugador, habría respetado su decisión, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

La controversia sobre su estado continuó creciendo durante los días posteriores. Radio Marca informó recientemente que Rodrygo sigue sin sentirse preparado para competir y que habría hablado con Ancelotti sobre su situación. En este contexto, incluso se llegó a especular con una posible intención del jugador de no seguir en el Real Madrid, sugiriendo que estaría valorando una salida en el próximo mercado de fichajes.

El Real Madrid afronta semanas cruciales para definir el cierre de su temporada, y la ausencia de uno de sus jóvenes talentos sigue pesando tanto en lo deportivo como en lo mediático. Mientras el club guarda silencio sobre los rumores de una posible salida del jugador, los aficionados esperan su regreso y la oportunidad de verlo nuevamente en el terreno de juego. Por ahora, queda por ver si las palabras del brasileño logran calmar el debate en torno a su ausencia o si la situación continúa generando controversias en el entorno madridista. La expectación por su retorno sigue creciendo, al igual que las dudas sobre lo que realmente ocurre tras bastidores.