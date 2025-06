El listado de jugadores confirmados para el Real Madrid vs Al-Hilal en el Mundial de Clubes 2025

Real Madrid y Al Hilal

El Real Madrid comienza su andadura en el Mundial de Clubes 2025 en un enfrentamiento cargado de expectativas contra el Al Hilal. Este partido supone no solo el estreno de los blancos en el torneo, sino también el debut de Xabi Alonso como entrenador en competiciones internacionales con el conjunto madridista. El técnico llega con retos importantes en su primer partido oficial, marcado por bajas clave y la necesidad de empezar la competición con buen pie. A continuación, repasamos el listado confirmado de jugadores y las novedades que presentarán los equipos.

El primer once de Xabi Alonso viene determinado por la situación física de varios jugadores esenciales. Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga están descartados para este encuentro debido a lesiones. En el caso de Camavinga, aunque se encuentra en la recta final de su recuperación, sigue trabajando al margen del grupo y no estará listo a tiempo. Además, persisten las dudas en torno a Kylian Mbappé, quien no se ha entrenado en los últimos días debido a un proceso febril que podría dejarlo fuera del estreno en este torneo.

Las complicaciones no terminan ahí para el club blanco. Jugadores como Antonio Rüdiger, Éder Militao y Dani Carvajal se han recuperado recientemente de molestias físicas, pero su inclusión en la convocatoria ha sido meticulosamente evaluada debido a que no están en su mejor forma. Estas bajas condicionaron las decisiones del técnico y abrieron la puerta para algunas caras nuevas.

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Entre los nombres más destacados de la alineación titular del Real Madrid están los fichajes de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, que tomarán un papel determinante en la defensa, una zona que sufrió constantes problemas durante la temporada debido a las lesiones. Este será el debut para ambos jugadores en una competición oficial con la camiseta blanca, y sus actuaciones serán clave para fortalecer la zaga. Otro aspecto llamativo es la presencia del canterano Gonzalo, quien será el delantero centro titular ante la ausencia de Mbappé. El joven jugador se perfila como el líder del ataque en este partido, acompañado por los ya consolidados Vinícius Jr. y Rodrygo, completando un tridente ofensivo basado en velocidad y desequilibrio.

El once del Real Madrid y del Al-Hilal

El sistema táctico elegido por Xabi Alonso será el 4-3-3, dejando a un lado los rumores sobre una línea de tres centrales y carrileros. El mediocampo estará formado por Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Jude Bellingham, quienes aportarán equilibrio, dinamismo y llegada desde la segunda línea. En la portería estará Thibaut Courtois, consolidado como el guardián indiscutible del arco madridista. De esta forma, el once confirmado del Real Madrid para este encuentro es: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinícius Jr., Gonzalo y Rodrygo.

El Al Hilal, representante de Asia en este Mundial de Clubes, llega con su propia plantilla reforzada por jugadores de alto nivel, como el experimentado guardameta Bono y los defensores Kalidou Koulibaly y João Cancelo. También destacan figuras en el mediocampo, como Rúben Neves y Sergej Milinković-Savić, quienes buscarán equilibrar el juego en la mitad de la cancha. En el ataque, Malcom, Turki y Salem Al-Dawsari intentarán capitalizar cualquier oportunidad que les permita sorprender al Real Madrid. El posible once del equipo saudí sería: Bono; Al Tambakti, Koulibaly, Al Bulayhi, Cancelo; Rúben Neves, Milinković-Savić, Renan Lodi; Malcom, Turki y Salem.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Este enfrentamiento, correspondiente a la jornada 1 del Grupo H, se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario que se prepara para recibir a miles de aficionados que presenciarán este duelo internacional. La presencia de grandes figuras en ambos equipos promete un espectáculo competitivo.

Para el Real Madrid, el debut es crucial no solo como inicio del torneo, sino también como la primera prueba en la era de Xabi Alonso. Los ojos estarán puestos en los nuevos fichajes, así como en la actuación de Gonzalo, quien tiene la oportunidad de demostrar su valía en el ataque. Por el lado del Al Hilal, intentarán darle la vuelta a los pronósticos y plantar cara a uno de los clubes más exitosos del fútbol mundial. Este partido será clave para determinar quién toma la delantera en el grupo y sienta las bases de su recorrido en el Mundial de Clubes 2025.