El gesto de Cristiano Ronaldo contra Oyarzabal tras el gol de Nuno Mendes en la final de la Nations League

El jugador de Portugal Cristiano Ronaldo (REUTERS/Angelika Warmuth)

La final de la Nations League entre Portugal y España dejó momentos de alta intensidad, tanto en lo deportivo como en lo emocional. Uno de los episodios más comentados fue el gesto de Cristiano Ronaldo ante Mikel Oyarzabal, un enfrentamiento que marcó un punto de tensión en el partido tras el empate a uno anotado por Nuno Mendes. El jugador portugués consiguió poner el marcador de nuevo en tablas después de que La Roja se adelantara gracias a un gol de Zubimendi.

La jugada en cuestión ocurrió en un momento crucial del encuentro, cuando Portugal consiguió igualar el marcador gracias al tanto del lateral izquierdo. Sin embargo, el gol no estuvo exento de controversia. El árbitro suizo Sandro Schärer detuvo el juego momentáneamente a la espera de la revisión del VAR. En ese instante, comenzaron las protestas por parte de los jugadores españoles, liderados por Mikel Oyarzabal, quienes defendían que Cristiano Ronaldo se encontraba en fuera de juego en el inicio de la acción.

El capitán portugués, fiel a su estilo y carácter competitivo, insistía en su posición correcta, mientras discutía con el colegiado e incluso confrontaba a Oyarzabal, quien no dudó en expresar su desacuerdo con la jugada. “Calma, calma”, intentó apaciguar Schärer ante la insatisfacción del delantero portugués, que mantenía su postura firme sobre la validez del gol. Finalmente, después de varios minutos de análisis, el VAR confirmó la legalidad de la acción y el árbitro terminó por conceder el empate al conjunto luso.

Los jugadores de España y Portugal en la final de la Nations League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La reacción de Cristiano Ronaldo tras el gol de Nuno Mendes

La reacción de Cristiano tras la decisión también generó polémica. En medio de la euforia, celebró con intensidad y realizó un gesto contundente: cerró el puño y lo agitó con rabia frente a Oyarzabal, un movimiento que, si bien pasó desapercibido durante el partido para el propio jugador español, no escapó del lente de las cámaras. La imagen pronto se viralizó en redes sociales, generando debates entre usuarios que critican el gesto como innecesario y otros que lo consideran una muestra más del carácter competitivo del luso.

El enfrentamiento no quedó ahí. Poco después, Oyarzabal demostró su calidad en el terreno de juego al ser protagonista del segundo gol español. Tras una excelente asistencia de Pedri, el delantero vasco superó la defensa portuguesa para devolver la ventaja a su equipo con el 2-1. A pesar de la calidad de la jugada, esta volvió a estar bajo revisión debido a las protestas de Cristiano Ronaldo y sus compañeros, quienes reclamaron una posible falta de Robin Le Normand sobre Bernardo Silva en el inicio de la acción.

El VAR revisó el incidente y, tras valorar que no había irregularidades, validó el tanto. Esta decisión incrementó la frustración del equipo portugués y en especial de su capitán, quien no dejó de manifestar su descontento con el árbitro. Aun así, el foco en los días posteriores al partido no estuvo únicamente en lo deportivo, sino también en los gestos y reacciones que marcaron un choque de alto voltaje emocional.