Morientes revela el contrato que le ofreció el Atlético de Madrid: “Tienes un Volkswagen Golf en la puerta, solo hay un pequeño problema”

El exdelantero Fernando Morientes (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Fernando Morientes fue uno de los grandes jugadores del Real Madrid junto a Raúl, su pareja de baile. Fue uno de los últimos delanteros españoles que pasaron por las filas del club blanco y dejaron huella a su paso. Durante las ocho temporadas que estuvo en el equipo se consiguió tres Copas de Europa, dos Intercontinentales, una Supercopa de Europa, dos Ligas y tres Supercopas de España. Sin embargo, todo eso pudo haber quedado en nada, dado que Morientes pudo haber sido jugador del Atlético de Madrid. Una cuestión bien conocida entre los aficionados madridistas, lo que no se conocía todavía, era el motivo por el que finalmente no fichó por el club rojiblanco.

En aquel momento, el futbolista tenía 18 años y estaba despuntando en el Albacete. Una actuación que llamó la atención de distintos equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, quien no dudó en llamar a su puerta. Lo cierto es que la idea de sumarse a las filas del club rojiblanco era una cuestión que interesaba a Morientes, dado que, además, de ser un gran equipo, se encontraba cerca de Sonseca, es decir, de donde entonces vivía. Ahora, ha sido el propio jugador quien ha explicado el motivo por el que no fichó por el Atleti.

En una entrevista en el pódcast Offsiders, el exjugador relató: “Llegan tres equipos interesados: Atlético de Madrid, Zaragoza y Betis. Querían pagar casi 400 millones de pesetas por mí. Y claro, yo estaba en Sonseca, Toledo, muy cerca de Madrid, y mi novia también estaba ahí. Pensé: ‘Uf, lo del Atlético puede salir bien’”.

El exjugador del Real Madrid Fernando Morientes (Andrew Cowie/Shutterstock)

Fue entonces cuando comenzaron las negociaciones con rojiblanco y, en especial, con Jesús Gil, quien se encargó de llegar a un acuerdo con el representante del conocido como el Moro. “Empiezo a hablar de dinero y pienso: ‘Bueno, igual me ayuda a comprarme un coche’. Yo acababa de sacarme el carnet, tenía 18 años”, aseguró. El exjugador tenía en mente comprarse un Volkswagen Golf. Fue entonces cuando llegaron los problemas.

Morientes y las negociaciones con Jesús Gil

Su agente, que se había encargado de llevar a cabo las negociaciones con Jesús Gil, fue quien le comunicó la forma en la que iba a cobrar. “Mi agente me dice: ‘Dice Gil que Tienes un Volkswagen Golf en la puerta del Calderón si firmas mañana el contrato’”. Todo parecía encaminado, pero había trampa: “Eso sí, me dice: ‘Solo hay un pequeño problema’. Y yo: ‘¿Qué pasa?’. Me dice: ‘Lo que te van a pagar económicamente, está en especie… en pisos en Marbella’. Y yo pensé: ‘¿Cómo?’”, recordó Morientes.

Ante dicha situación, el ahora exfutbolista decidió no aceptar la oferta del Atlético de Madrid y se marchó al Zaragoza para después fichar por el Real Madrid. Tras años en el club blanco, salió cedido al Mónaco y, posteriormente, fichó por el Liverpool. Más tarde regresó a España para jugar en el Valencia, pero fue en el Marsella, donde disputó sus últimos partidos como profesional, antes de marcharse al Santa Ana y colgar las botas.