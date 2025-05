Las palabras de Alcaraz tras alzarse con el título en el Master 1000 de Roma: “Ganar en Roma y a Jannik te da una gran confianza para ir a París”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Carlos Alcaraz encontró su redención en Roma tras un inicio de temporada marcado por altibajos y lesiones. En la capital italiana, el joven tenista español demostró su resiliencia al conquistar el torneo y recuperar su mejor nivel. En el duelo final frente al italiano Jannik Sinner, Alcaraz tuvo que esforzarse al máximo para hacerse con el primer set, que se definió en un reñido tie-break. Allí mostró entereza para inclinar la balanza a su favor.

El segundo set fue una muestra del excelente momento físico y técnico del murciano. Alcaraz desplegó su talento con variedad de golpes, imponiendo un ritmo que Sinner no pudo igualar. De manera contundente, cerró la manga por 1-6 y selló el marcador del partido con un 6-7, 1-6, asegurándose el título de forma inapelable. Este triunfo supuso no solo su consagración en Roma, sino también la confirmación de su recuperación física tras los contratiempos de inicio de año. En este torneo selló no solo un título más, sino también un resurgimiento que lo afianza como una de las mayores promesas del tenis. Su paso por Roma quedó marcado por su capacidad para imponerse a las adversidades y recuperar la confianza en su juego.

Tras el duelo, Carlitos aseguró: “Estoy muy feliz por ganar en Roma por primera vez, espero que no sea la última. También por ver a Jannik de vuelta, no fue fácil para él; jugar una final en su primer torneo después de tres meses es una locura, le felicito por esta semana. Estoy orgulloso de mí, de cómo he preparado el partido, creo que lo he hecho bien desde el primer punto hasta el último. No ha sido una montaña rusa, he mantenido el nivel todo el partido, así que estoy orgulloso”.

A lo que Carlitos añadió: “Todas las miradas están en París, todo el mundo está centrado en ese torneo. Ganar en Roma y a Jannik te da una gran confianza para ir a París. Las finales no van de jugarlas, van de ganarlas. Estoy muy feliz, voy a disfrutarlo con mi gente, descansaré y saborearé lo que he conseguido, que es importante, y después pensaré en Roland Garros”.

Las palabras de Sinner a Alcaraz

El tenista italiano fue el primer en coger el micrófono y no dudó en dedicarle unas palabras al español: "Carlos, bravo y enhorabuena, sin duda eres el hombre a batir en París. Eres el jugador más fuerte en tierra batida, te deseo mucha suerte para toda la temporada“.

A lo que añadió: ”Es el torneo más especial para mí y para los italianos, ha sido un gran éxito. Paolini ganó y luego Musetti y yo hicimos lo que pudimos. Sé que hay muchos amigos aquí, gracias a todos, a mi familia, a mi hermano que estaba en Imola para ver la F1 (risas). Gracias a todos, habéis estado fantásticos toda la semana, me habéis dado mucha energía y mucho valor para estar aquí en el campo, he intentado dar todo lo que tenía, ha sido una buena prueba para mí“.