Carlos Alcaraz: "Madrid es siempre un torneo especial para mí, pero a veces hay que escuchar al cuerpo"

El tenista español Carlos Alcaraz ha valorado este martes su estado físico de cara al Masters 1000 de Madrid, "siempre un torneo especial" para él, tras acabar con molestias la final del reciente 72º Trofeo Conde de Godó, y por ello ha afirmado que va a hacer "lo imposible" por disputarlo, pero matizando que "a veces hay que escuchar al cuerpo".

"Físicamente me encuentro bien, creo que la molestia no es nada fuera de lo normal. Me he hecho pruebas y vamos a ver como salen y ver que me dicen los médicos. Dolores he sentido previamente y he podido jugar con ellos. A ver si me permite disfrutar de Madrid, porque aun estamos a la espera. Madrid es siempre un torneo especial para mí e intento hacer lo imposible por estar aquí, pero a veces hay que escuchar al cuerpo", afirmó en la presentación de 'Carlos Alcaraz: A mi manera', documental que se estrena este miércoles en Netflix.

Luego el jugador murciano confesó que mentalmente está "bastante contento" con cómo habían ido "las últimas semanas". "Estoy con mucha ilusión por lo que viene y en un punto que buscaba desde hace mucho tiempo. Después de Miami, fue un momento difícil en el que tuve que reflexionar y pensar para darle importancia a disfrutar y ver el tenis como un juego, y entrar a la pista con alegría", añadió al respecto.

"Estas dos semanas he recuperado esa alegría y ese que 'no pasara nada' si ganaba o perdía. Solo pensaba en salir de la pista con la cabeza alta y con la sensación de haber disfrutado", añadió el murciano sobre su cambio de mentalidad en los torneos de Montecarlo y Barcelona.

El número 3 del ranking mundial habló sobre Novak Djokovic, uno de sus máximos rivales en este Mutua Madrid Open, y cree que le puede "sorprender" de "todas las maneras". "Madrid es un torneo en el que le gusta estar y jugar, y vamos a ver un Djokovic competitivo, con ilusión y ganas. Vamos a poder disfrutar de su mejor tenis", dijo del serbio.

Alcaraz volvió a ser crítico con los Masters 1000 de dos semanas, lo que considera con una "exigencia" mayor a los de una sola semana. "Si Madrid fuera un torneo de una semana, esta la tendría libre para recuperar y descansar más detenidamente. Además, podría haber ido a casa, donde las cosas se ven de una manera diferente", señaló.

Sobre el documental, que consta de tres capítulos, apuntó que querían trasmitir "la historia de un niño de El Palmar que soñaba con ser número uno y ganar un 'Grand Slam'", y que espera que pueda servir de inspiración para los chavales que se puedan ver "reflejados" en él.

"Es una oportunidad también para que la gente me conozca fuera de la pista. Queríamos mostrar cómo soy yo como persona, cómo vivimos el día a día, tanto en los torneos como en casa. Esta es mi manera de vivir, de ir a los torneos, de entrenarme y de vivir la vida. Son sólo tres capítulos pero muy intensos.", detalló Alcaraz sobre el documental.

Tildó de "difícil" elegir un solo momento de la docuserie, pero con hueco especial para el Roland Garros que ganó en 2024. "Me quedaría con ese momento por cómo yo lo vivo cuando lo veo. Fue superemocionante tal y como venía. Luego también por el cómo lo disfruto con mi gente que me quiere y a la que yo quiero. En la celebración vino muchísima gente de casa que normalmente no puede venir y ahí sí que se pasaron", explicó.

El murciano reveló haber tenido "decisiones" que podría "haber tomado mejor" en su todavía corta trayectoria como tenista en la élite, pero que ese tipo de "decisiones erróneas" son las que hacen "mejorar". "A lo mejor dentro de 5 años que cambiaría muchas cosas, pero lo que es hoy en día, cambiaría poco de lo que llevo de carrera", agregó.

"Intento no darle mucha importancia a lo que diga la gente que realmente no es cercana a ti. Prefiero escuchar a mi gente y, sobre todo, seguir la línea que me impongo. Es importante tener tu propio objetivo, saber lo que uno quiere y a partir de ahí perseguirlo. A nivel profesional, eso puede ser ganar títulos, ganar 'Grand Slams', el número uno en el mundo, pero luego hay que saber lo que realmente quieres a pesar de eso, cómo quieres enfocar la carrera", recalcó.

Por último, identificó "la confianza en uno mismo" como uno de sus secretos para llegar al éxito y visualizarse "consiguiéndolo". "No me acuerdo exactamente si de niño me veía de la manera en la que me veo ahora mismo en esta posición, pero lo que puedo decir es que si lo fue o no lo era, estoy muy contento de cómo lo he vivido y de cómo soy hoy en día", concluyó Alcaraz durante el evento de prensa.