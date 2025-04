Silbidos, comentarios inapropiados y un comportamiento cuestionable: las apuestas empañan el Challenger de tenis de Madrid

Foto de Archivo: Vista general de una raqueta de tenis en París, Francia. 29 de mayo de 2023. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El Challenger de Madrid, evento de categoría menor dentro del circuito ATP, se presenta cada año como una oportunidad para que los aficionados del tenis en la capital española disfruten de partidos de calidad en un ambiente más próximo, como el que ofrece el Club de Campo. Sin embargo, la edición de este año se ha visto marcada por una serie de incidentes relacionados con el mundo de las apuestas, un problema recurrente que ha afectado a los jugadores y ha enturbiado la atmósfera general del torneo.

Uno de los momentos más tensos de la competición se vivió durante la semifinal disputada entre el eslovaco Norbert Gombos y el polaco Kamil Majchrzak. El partido estuvo igualado en todo momento, tanto que incluso necesitó del tie-break para decidir al ganador. Sin embargo, lo que marcó el partido fue el comportamiento de un grupo de jóvenes que se encontraba en las gradas y que llevaron al eslovaco al perder los nervios. El tenista se dirigió a ellos con gritos que evidenciaban la molestia acumulada: “¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos? Vosotros, ¿estáis contentos?”, preguntó visiblemente afectado, antes de añadir: “Os estáis cargando el juego, silbando todo el rato. ¿Quién silbaba? ¡Vosotros silbabais todo el rato! ¡No me importan vuestras apuestas, no me importan!”.

El partido estuvo marcado por una constante interrupción provocada por los espectadores. Silbidos, comentarios inapropiados y un comportamiento que, según el propio Gombos, afectaron directamente su concentración, llevaron al jugador a detenerse en repetidas ocasiones para pedir silencio y protestar ante el juez de silla. Sin embargo, las quejas no lograron poner freno a la actitud del público. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, expone un problema más amplio que ha sido constante durante la semana del torneo.

El tenista Norbert Gombos (REUTERS/Mike Segar)

El fenómeno no solo afectó a Gombos, sino que se extendió a varios encuentros disputados a lo largo del evento. Según publicó Marca, ya desde los primeros días era evidente la presencia de asistentes más interesados en las apuestas que en el tenis en sí. En los partidos de cuartos de final, esta tendencia quedó aún más clara: durante los enfrentamientos entre Gaubas y Cilic, y entre Kotov y Gombos, se escucharon comentarios de aficionados claramente centrados en los pronósticos deportivos. Frases como “Gaubas me va a pagar”, “yo le he metido a Kotov”, o “Cilic me paga la cena” se repetían en las gradas, mientras los asistentes consultaban constantemente sus teléfonos para verificar aplicaciones de apuestas en vivo.

La organización del torneo intentó poner orden

El ruso Pavel Kotov, enfrentado a Gombos en los cuartos de final, también se vio obligado a interrumpir el partido en varias ocasiones para dirigir sus quejas al juez de silla, quien a su vez trasladó advertencias al público. La organización del torneo intentó controlar la situación llamando la atención a los responsables, pero sus esfuerzos no lograron modificar el comportamiento de los grupos involucrados, que hicieron caso omiso a los carteles que advertían sobre la prohibición de realizar apuestas en las instalaciones.

El caso de Madrid subraya la urgencia por reforzar las medidas para prevenir comportamientos disruptivos en este tipo de torneos. La presencia de letreros prohibiendo las apuestas, junto con anuncios por megafonía, resultaron insuficientes ante la falta de responsabilidad individual de ciertos asistentes. Estas fallas en el control han generado cuestionamientos sobre la manera en que los organizadores pueden abordar el problema sin perder el atractivo accesible y próximo que define a los Challenger.

Los episodios vividos en esta edición del Challenger de Madrid dejan una pregunta abierta para el futuro de cómo proteger torneos que buscan ofrecer oportunidades tanto a jugadores como a aficionados genuinos frente a la creciente influencia de las apuestas deportivas. Encontrar un equilibrio será clave para garantizar que eventos como este sigan siendo, ante todo, un espacio dedicado al amor por el tenis. Si algo caracteriza al tenis de raqueta es ese respecto y silencio que siempre está presente en las gradas. Ni siquiera está permitido levantarse del asiento cuando un punto está en juego, dado que estas acciones distraen a los tenistas y entorpecen el ritmo del juego. Lo ocurrido en Madrid solo pone de relevancia la necesidad de tomar medidas ante estas acciones.