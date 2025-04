Las palabras de Carlos Alcaraz tras ganar el Master 1000 de Montecarlo: “He sabido solventar los problemas que he tenido y esta semana he disfrutado como hacía tiempo”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlos Alcaraz vuelve a sonreír. Tras un inicio de temporada en entredicho, donde los resultados suscitaron una oleada de críticas contra el español, el Master 1000 de Montecarlo ha sido un soplo de aire fresco en su temporada. El torneo de Mónaco era el primer paso de la etapa de tierra batida y el inicio del grueso del año y ahí, donde ha fallado. Carlitos ha conseguido imponerse a Lorenzo Musetti en la final por 1-2 y recupera sensaciones. “He sabido solventar los problemas que he tenido y esta semana he disfrutado como hacía tiempo”, ha asegurado tras el partido.

Desde el inicio de la temporada, los resultados de Carlos Alcaraz no han cumplido con las altas expectativas que rodeaban su desempeño. Ni los ajustes realizados en su raqueta, como un ligero aumento de peso, ni las modificaciones en su saque han sido suficientes para que el tenista español ampliara su colección de títulos, más allá del logrado en Rotterdam. Esta situación incluso generó una ola de críticas hacia el joven jugador. Sin embargo, la llegada del Masters 1000 de Montecarlo parece haber sido oportuna, permitiéndole recuperar sensaciones sobre la pista y volver a lucir aquella sonrisa característica que había quedado en el olvido durante meses. Tras superar a cada uno de sus rivales en el torneo, Alcaraz estaba a un solo paso de la gloria en Mónaco. Un último desafío tenía nombre y apellido: Lorenzo Musetti.

El italiano comenzó imponiéndose al español al ganar el primer set por 6-3. Carlitos necesitaba levantarse de la lona, necesitaba darle la vuelta al partido, necesitaba levantar la copa al cielo de Mónaco y recuperar sensaciones, esas que había perdido desde hacía meses. Y lo hizo, el español se impuso por 1-6 en el segundo set y acabó con su rival en el tercero con un 0-6, después de que el italiano necesitaba asistencia médico debido a un problema en la zona del psoas.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Tras el partido, Alcaraz no ha dudado en mostrar preocupación por su rival y su lesión y ha asegurado: “No es la mejor manera de ganar y lo siento por Lorenzo porque era uno de los mejores resultados de su carrera. Espero que no tenga nada y esté pronto al 100 por 100”. También habló los últimos resultados que han generado una oleada de críticas en muchos de los aficionados.

Alcaraz se reencuentra

El tenista español que estaba “muy feliz” por haber conquistado el Master 1000 de Montecarlo por primera vez. En especial después de una “semana difícil, con situaciones difíciles”. “Estoy orgulloso por la forma en la que lo he gestionado. Ha sido un mes difícil para mí, dentro y fuera de la pista. Venir aquí y ver que todo el trabajo vale la pena me hace muy feliz. No quiero decirlo en público, pero me ha costado pisar la pista y encontrar una buena forma de jugar los partidos y de jugar al tenis. Ha sido difícil encontrar la forma de no pensar en todo y de centrarme en las cosas importantes para seguir el camino correcto de nuevo”, aseguró.

El de El Palmar también añadió: “Lo que se me pasa por la cabeza es mi familia, la gente cercana que tengo. Ha sido un mes bastante complicado para mí después de Miami, fue un mes difícil de gestionar todo lo que estaba pasando y de enfocarme en lo importante. Venir a Montecarlo tras una semana de entrenamiento en casa y haber solventado los problemas que me han venido, estoy supercontento por la manera en la que lo he hecho. He disfrutado esta semana como hacía tiempo que quizás no había disfrutado. Muy contento y con ganas de seguir”.