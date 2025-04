La apuesta entre Mamardashvili y Vinicius en el partido entre el Real Madrid y el Valencia: 50 euros y un penalti

El jugador del Real Madrid Vinicius Jr (REUTERS/Juan Medina)

El portero Giorgi Mamardashvili se convirtió en el héroe del Valencia CF en el partido ante el Real Madrid, un encuentro que terminó con una victoria crucial para el equipo valenciano. El Santiago Bernabéu vivió todo un infierno ante el Valencia. Los de Carlo Ancelotti no fueron capaces de imponerse en el marcador y acabaron perdiendo los tres puntos. El guardameta georgiano no solo destacó por sus intervenciones decisivas, sino que también protagonizó una curiosa anécdota con el delantero brasileño Vinicius Jr. antes de detenerle un penalti en el minuto 12 del encuentro.

El penalti, que se produjo cuando el marcador estaba igualado 0-0, marcó un punto de inflexión en el partido. Mamardashvili no solo evitó que el Real Madrid tomara ventaja, sino que también mantuvo al Valencia en la lucha por los tres puntos. Más tarde, en la segunda mitad, el portero realizó tres paradas cruciales ante disparos de Federico Valverde, un balón suelto que amenazaba con ser rematado por Lucas Vázquez, y un intento de Antonio Rüdiger, asegurando que el equipo llegara al tramo final con opciones de victoria. Finalmente, un gol de Hugo Duro selló el triunfo para el Valencia.

Tras el partido, Mamardashvili compartió detalles de su conversación con Vinicius en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu. Según explicó, antes de que el brasileño ejecutara el penalti, le propuso una apuesta de 50 euros, a lo que Vinicius accedió. “Le pregunté si quería jugarse 50 euros y me dijo que sí. Se lo paré y gané”, comentó el portero con una sonrisa. Sin embargo, añadió que el delantero aún no le ha pagado la cantidad acordada: “Me lo tenía que pagar después del partido, pero aún no me lo ha dado. No pasa nada”.

El portero del Valencia Mamardashvili (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El rendimiento de Mamardashvili y su traspaso al Liverpool

El rendimiento de Mamardashvili en el partido contra el Real Madrid no solo fue crucial para el resultado, sino que también representó una reivindicación personal para el portero. El jugador reconoció que no está atravesando su mejor temporada en el Valencia, pero subrayó su determinación por demostrar su valía. “Todos tenemos días malos, pero siempre quiero demostrar quién soy yo”, declaró en los medios oficiales del club tras el encuentro.

El portero, que ya tiene asegurado un traspaso al Liverpool al final de la temporada, ha enfrentado críticas por algunos errores que han costado goles a su equipo. Sin embargo, su actuación en el Bernabéu fue un recordatorio de su talento y de por qué es considerado uno de los porteros más prometedores del fútbol europeo.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.

El triunfo ante el Real Madrid no solo fue significativo para Mamardashvili, sino también para el Valencia como equipo. Los tres puntos obtenidos gracias al gol de Hugo Duro y las intervenciones del portero georgiano son vitales en la lucha del club por mejorar su posición en la tabla. El equipo dirigido por Carlos Corberán ha enfrentado una temporada llena de altibajos, y victorias como esta son fundamentales para recuperar la confianza y mantener vivas sus aspiraciones en la competición.