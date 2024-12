Kylian Mbappé rompe su silencio: “Cuando eres una estrella, la gente habla por ti”

Mbappé. (Vincent West/Reuters)

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid es crítica. El galo llegó con un estatus de estrella que todavía no ha asomado ni de lejos. Sus prestaciones a nivel ofensivo están a años luz de lo que mostró en París, donde cada fin de semana dejaba momentos de crack mundial en forma de goles y regates rompedores. Ese juego todavía no se ha visto en Madrid, a pesar de que urge que llegue por la situación que los blancos atraviesan.

Nadie duda en la alta esfera de que el fichaje de Mbappé es una gran noticia para los intereses del Real Madrid. El galo es un jugador diferencial en lo ofensivo, con su desborde, velocidad y capacidad goleadora. Los compañeros de equipo y Ancelotti le arropan porque saben que en su nivel máximo es casi imparable. Sin embargo, ahora no está a ese nivel, y la lluvia de críticas se han volcado con un Kylian que ya no marca ni de penalti: ha fallado sus dos últimos en momentos claves para su club. A pesar de ello, la confianza del club en él es plena, y lo sabe desde el primer momento. Ahora, el francés ha roto su silencio y se ha sincerado en el programa Cirque de Canal+ Francia, en una entrevista que saldrá este domingo.

Cansado de que hablen por él

En el avance del propio Canal+, se puede ver a un Kylian que no está muy contento con el comportamiento de la prensa. En las declaraciones que se han mostrado hasta el momento, alega que la gente tiene que publicar noticias sobre él por el estatus de jugador que tiene y su rendimiento, del que sabe que no es el que se espera de él. “El problema es que sabes, cuando eres una estrella, que si no hablas, la gente habla por ti, porque tenemos que hablar de ti”, han sido las palabras respecto al tema.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. pic.twitter.com/lKzMma2nHZ — CLIQUE (@cliquetv) December 6, 2024

La estrella del Real Madrid también ha reivindicado y alzado su voz ante la situación que atraviesa, donde ha interpretado que era el momento de romper su silencio con una entrevista donde exponer la verdad y sus sensaciones actuales. “En algún momento tienes que hablar, tienes que hacer que la gente te escuche”, ha dejado ver el galo.

Rompe su silencio y manda un mensaje claro en redes

Tras la debacle blanca en Bilbao con un partido para el olvido, Kylian Mbappé asumió su rol de líder por primera vez en lo que va de temporada. El delantero se echó todas las responsabilidades a la espalda, consciente de que no está dando la talla. Su mal inicio de campaña y su partido en San Mamés, con otro penalti fallado, le dejaban señalado como uno de los responsables de la derrota, como así reconoció él mismo.

Acabado el choque, con derrota por 2-1, el francés publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que lo más destacado era el texto que acompañaba a la foto: “Mal resultado. Un gran error en un partido en el que cada detalle cuenta. Asumo toda la responsabilidad. Es un momento difícil, pero es el mejor momento para cambiar esta situación y demostrar quién soy”. De esa forma, Mbappé deja un hilo de esperanza en el madridismo, que espera con ganas su regreso tan necesitado en estos momentos de temporada.

