Un exjugador del Real Madrid critica al club y a Kylian Mbappé: “No hay muchas cosas que funcionen”

Fútbol - Liga de Campeones - Liverpool vs Real Madrid - Anfield, Liverpool, Reino Unido - 27 de noviembre de 2024. El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé tras el partido. Action Images via Reuters/Lee Smith

El Real Madrid se estrella en Anfield. Los de Carlo Ancelotti no fueron capaces de aplacar al Liverpool y sus embestidas contra la portería del Courtois, aunque el guardameta belga redujo el golpe con una impecable actuación bajo palos. Una actuación que no replicó la delantera del club blanco y uno de los principales señalados fue Kylian Mbappé. El astro francés, la estrella que llegó a Chamartín dispuesto a batir todos los récords posibles, a conseguir todos los títulos que estuvieran a su alcance, no ha sido capaz de brillar ni con luz propia ni aupado por sus compañeros. Ante los reds estuvo tan poco acertado que incluso falló un penalti y las críticas no se han hecho esperar.

El partido se preveía complicado antes de que el balón comenzara a rodar sobre el verde. Los reds están registrando una primera vuelta de temporada prácticamente impecable, con un solo tropiezo y un traspié; el resto han sido todo victorias. Un camino muy diferente al que ha recorrido el Real Madrid desde que la temporada diera el pistoletazo de salida. El club blanco ha ido arrastrándose por los partidos y las competiciones, consiguiendo los tres puntos sin llegar a entender cómo, lo que hizo que sintiera que todavía era ese equipo que la temporada pasada podía ganar todo y a todos. La victoria ante el Borussia Dortmund confirmó este hecho, pero la derrota ante el FC Barcelona y el Milán les pusieron los pies en la tierra.

Y, sin embargo, todavía parecía que esa esencia que lleva al Real Madrid a levantarse en los momentos más insospechados se mostraría sobre el césped de Anfield. Nada más lejos de la realidad. El Liverpool volvía a poner los pies en la tierra a los de Ancelotti con un sólido 2-0 y un juego sin fisuras. Una tormenta que no concluyó tras el pitido final, ya que después llegaron las críticas. Una de ellas procedente de un viejo conocido de Chamartín, ese que brilló y formó parte de la conocida como BBC.

Mbappé durante el partido ante el Liverpool (REUTERS/Molly Darlington)

Las críticas de Bale

En una entrevista con TNT, el exjugador del Real Madrid Gareth Bale se mostró crítico con los blancos: “No hay muchas cosas que funcionen en el Madrid. Creo que es fácil decir que todo se debe a las lesiones y cosas así, pero no han estado a la altura de lo que normalmente se espera de los jugadores del Real Madrid. Va a ser difícil conseguir que vuelvan a estar en forma para ganar, pero creo que el Liverpool estuvo fantástico y se mereció totalmente la victoria”.

Y añadió: “Están viviendo una crisis de lesiones. Una cosa es equilibrar un montón de superestrellas. Otra cosa es equilibrar un equipo en el que hay huecos por todos lados. Su central más rápido, Militao, tiene dos ligamentos cruzados anteriores. Mencionamos antes a Kroos, alguien que puede permitir que un equipo respire un poco, que gestione mejor los partidos, en lugar de tener que depender de Luka Modric, que no siempre estuvo en el equipo la temporada pasada”.

Sin embargo, considera que Mbappé todavía puede despuntar: “Carlo Ancelotti tiene muchas cosas que resolver. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Tiene una enorme expectativa y un nivel de presión enorme sobre él, pero es un jugador lo suficientemente bueno como para saber cómo lidiar con eso. Creo que lo que no ayuda es que el equipo no esté jugando bien. Porque creo que no todo depende de un solo individuo. Necesitas que tus compañeros te ayuden a lo largo del camino. Es un jugador de clase mundial en su momento, el mejor jugador del mundo en mi opinión. Y estoy seguro de que cuando el equipo empiece a jugar bien, su rendimiento mejorará y tendrá un gran éxito aquí”.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.