Leyendas del deporte que a diferencia de Nadal tuvieron una retirada por la puerta grande: Michael Phelps, Pete Sampras y Toni Kroos

(Montaje Infobae)

El mundo del tenis todavía lamenta la pérdida de uno de los mejores jugadores jamás vistos en el circuito ATP. La retirada de Rafa Nadal del deporte deja huérfanas a varias generaciones que le han visto durante toda su vida conquistar torneos y convertirse en leyenda. Sin embargo, su despedida ha dejado mucho que desear para los más allegados al español y para el resto de aficionados. El adiós de uno de los más grandes de la historia no estuvo a la altura de su legado: tan solo tuvo un vídeo de despedida en el videomarcador y un tiempo para hablar sin la presencia de grandes caras como Federer o Djokovic, en un partido que además acabó perdiendo.

Ese hecho ha creado una polémica en la sociedad deportiva, que esperaba mucho más de la organización y de los preparativos pese a la eliminación temprana de España de la Copa Davis. Los dirigentes del torneo tenían previsto ver a España al menos en la jornada de viernes, es decir, en las semifinales, pero no fue así tras la derrota ante Países Bajos. Por otro lado, algunos analistas deportivos piensan que Nadal se debería haber retirado antes, en un momento álgido de su carrera y no cuando su cuerpo ha dicho basta. Esa es la fórmula que han seguido otras leyendas absolutas del deporte, como Michael Phelps, Toni Kroos o Pete Sampras.

Las despedidas de Phelps, Sampras o Kroos por la puerta grande

Phelps, Sampras y Kroos que han sido atletas con enorme éxito y reconocimiento mundial que además se han retirado por la puerta grande. Así fueron sus despedidas.

Pete Sampras

El extenista estadounidense, que ostentaba el récord de más Grand Slam ganados hasta la irrupción del Big Three (14), tuvo una dulce retirada del deporte que le dio todo. La leyenda del tenis dijo adiós en el US Open, en una final. Allí, el campeón se consagró con su decimocuarto título grande, para despedirse en la cumbre del tenis. Aunque en un principio ese no era el destino, ese choque frente a Agassi acabó por ser el último como profesional. “Estoy encantado por cómo lo hice. Era el momento”, declaró años después.

Agassi (izq) y Sampras (drch) con Nadla y Federer al fondo.

Michael Phelps

El estadounidense es todo un emblema del deporte de agua, con récords olímpicos y mundiales y la mayor cantidad de metales de oro logrados en la historia. El mejor nadador de todos los tiempos tuvo una carrera longeva con participaciones múltiples en las Olimpiadas. Sus últimas fueron las de Río 2016, donde el americano puso fin a su trayectoria con la consecución de cinco medallas de oro que le hicieron retirarse en la cima máxima de la natación.

En ese tiempo, destaca también Usain Bolt, que en un principio iba a decir adiós en los mismos juegos, pero no luego fue así. Tras ganar tres oros, decidió seguir la trayectoria en los mundiales, donde no fue como se esperaba y acabó su última carrera lesionado y a lágrimas sobre las pistas.

El estadounidense Michael Phelps. (Esteban Biba/EFE)

Toni Kroo

Es bien sabido que Rafa Nadal es un madridista más. Uno de los jugadores que admiraba y que tantas alegrías le ha dado sí ha tenido una despedida cuando estaba en lo más alto: Toni Kroos.

A pesar de que no pudo ganar la Eurocopa, se retiró del Real Madrid tras lograr la Champions y la liga española, y con un juego brillante. El alemán decidió poner fin a su carrera tras haberlo ganado todo con los blancos y después de un año donde fue indiscutible, con un nivel al alcance de pocos.

Toni Kroos despidiéndose del Bernabéu. (Ana Beltran/Reuters)