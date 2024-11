La despedida de Rafa Nadal y las críticas de las personas más cercanas al tenista de Manacor: Toni Nadal, Feliciano López o David Ferrer

El tenista español Rafa Nadal (REUTERS/Juan Medina)

El capítulo de Rafa Nadal en la Copa Davis fue corto y un tanto amargo. Las despedidas y finales ideales no existen, como el propio mallorquín asegura, pero lo cierto es que el acto de despedida fue descafeinado y lejos de lo que muchos esperaban. Tras la velada, llegó el momento de la reflexión y muchas personas del entorno de Rafa ya han emitido sentencia sobre la despedida que recibió el de Manacor: mala gestión y organización. El rey de la tierra batida puso el punto y final a su trayectoria en el mismo circuito en el que empezó, todo favorecía para que se produjera una despedida a la altura de la leyenda, pero no fue así.

Una de las grandes ausencias en la despedida de Rafa Nadal fue su tío Toni, ese que le ha acompañado a lo largo de los años, 27 de su carrera exactamente. Sin embargo, que no estuviera presente en el Martín Carpena no significa que no estuviera siguiendo el torneo ni que se perdiera el acto de despedida preparado para Rafael, como le llaman en su familia. En una entrevista con El Larguero, Toni confesó: “Lo vi todo por la tele. Tenía pensado ir a Málaga el domingo. El viernes tampoco podía porque tenía compromisos establecidos con anterioridad”.

El entrenador de tenis fue crítico con el acto: “Estuvo emotivo, evidentemente, con el apoyo del público... Pero a mí me gusta particularmente que haya imágenes. Me hubiera gustado ver imágenes de partidos de Rafael en la Copa Davis de Sevilla, en Madrid, en Roland Garros... No pretendo criticar a nadie, a mí me hubiera gustado más un acto un poco más diferente” Y añadió: “Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes. Rafael es un tipo cuyas imágenes transmiten pasión. Si hubiesen puesto algunas imágenes de esto hubiese quedado más a la altura, pero agradezco la intención”.

Las palabras de David Ferrer y Feliciano López

Sin embargo, Toni Nadal no fue el único que se mostró crítico con el adiós que le dieron a Rafa Nadal tras la derrota de La Armada en la Copa Davis. David Ferrer, capitán del equipo español, habló en El Partidazo de Cope sobre la despedida de Rafa: “Estoy triste por todo, por cómo fue, por perder la eliminatoria... no era el escenario que queríamos. Éramos favoritos, pero no lo demostramos. Y la despedida de alguien tan importante como Rafa quedó descafeinada; faltaron personas muy importantes en su carrera y gente que ha sido tan importante a nivel de rivales y a su equipo. Eché en falta esa gente”.

Y añadió: “Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Rafa va a tener mucho tiempo donde va a tener homenajes en torneos grandes y que tenga la despedida que se merece. Era su último partido, no le veremos más en una pista y eché en falta eso”. Incluso Feliciano López, director de la fase final del torneo, estuvo de acuerdo en que la retirada fue fría. “Pues así se hizo y creo que fue muy bonito. También, pues la situación no acompañó mucho, había perdido España, ambiente de tristeza general que no se puede controlar. También quizás se esperaba que España podía llegar a semifinales y se esperaba el plato fuerte el viernes, con todavía más gente y más amigos y rivales de Rafa también en el pabellón”.

