¿'Recadito’ de Sainz a Red Bull y Mercedes?: “Sigo sin entender ciertas decisiones que ha tomado la gente”

Carlos Sainz en una rueda de prensa con Ferrari. (REUTERS/Johanna Geron)

Carlos Sainz Jr. afronta sus últimas carreras como piloto de la escudería Ferrari en la Fórmula 1. Tras el anuncio pasado del fichaje del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton por el equipo italiano, el madrileño quedaba sin asiento en Gran Circo, por lo que se abrían diferentes escenarios de cara al piloto español. Sin embargo, a pesar de que en Mercedes quedaba la vacante del inglés y que en Red Bull la continuidad de Pérez está más en al aire que nunca, ambos equipos no han tomado la decisión de atar a Sainz Jr.

No obstante, fue Williams el que se lanzó a por el madrileño, que no dudó en firmar con ellos. De esa forma, Carlos Sainz vestirá sus colores en 2025 para subirse al coche que ahora maneja Franco Colapinto, actualmente sin asiento de cara al próximo campeonato. A pesar de ya tener equipo, Sainz parece tener disconformidad con ciertas acciones de algunas escuderías. “Sigo sin entender ciertas decisiones que ha tomado la gente”, muestra en una entrevista para Sky Sports F1.

Varias opciones y una decisión que no entiende

Una de las opciones que más se barajaba para el español era la de Red Bull. En el equipo austriaco los resultados de su segundo piloto, Sergio Pérez, dejaban muchas dudas, y así sigue siendo. El mexicano no se adapta a un coche que es superior a la gran mayoría. Sin embargo, Checo contribuye a la desconfianza en cada Gran Premio, donde en clasificación cae en fases preliminares y en carrera no consigue llegar siempre donde se le espera. Además, otro dato relevante que soportaba al español es que Sainz es de la escuela de Red Bull, lo que significa que conoce la casa y que ya tuvo a Verstappen de compañero en Toro Rosso.

Tifos de Pérez y Sainz en la grada de México. (REUTERS/Henry Romero)

Por otro lado, Mercedes tenía la baja de Lewis Hamilton y una plaza en la escudería alemana quedaba vacante. La opción de hacer un intercambio era posible, pero los de Toto Wolff no dieron el paso y no firmaron al español. El de Madrid es un piloto con experiencia, que ha sido de los pocos que batió a Max Verstappen en su etapa dominadora el año pasado, con la repetición del mismo hecho a principios de esta temporada. Ambas elecciones de no contratarle le sorprendieron y causaron un cierto daño en él. “Me dolió en su momento. Todos tenemos egos…”

“Definitivamente, he llegado a la paz y soy un verdadero creyente de que si no voy allí, es porque la vida simplemente no quiere que yo esté allí”, es la conclusión que saca para seguir su lucha por el sueño de todo piloto: ser campeón de Fórmula 1.

Williams y después… ¿Red Bull?

Aunque ahora esté todo un poco tenso, la realidad es que los contratos en el automovilismo dan muchos tumbos. Tanto, que se ha comentado el rumor de la posibilidad de una cláusula liberatoria en el documento de Sainz con Williams que habla de un punto que permitiría al español rescindir su contrato unilateralmente sin penalización alguna.

Sainz con su nuevo compañero, Alexander Albon. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Para ello, el madrileño deberá recibir una oferta de los equipos punteros de la parrilla, donde, a priori, se encuentra Mercedes, McLaren y Red Bull. Por tanto, la carrera de Carlos Sainz Jr. podría ser corta en Williams y ser este como un puente para el español recalar en una escudería fuerte que pelee el mundial. Aun así, todavía puede darse una sorpresa de evolución de Williams, que este año ha mejorado a buen ritmo y podría ser la revelación de 2025.