Derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid: fecha, horario y dónde verlo

Julián Alvarez y Modrić.

LaLiga sigue su curso y con el paso de las jornadas le va tocando el turno a algunos de los partidos más esperados por los aficionados. La Comunidad de Madrid cuenta, esta temporada, con cinco equipos en Primera División: Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, Getafe y Rayo Vallecano. Esta situación da lugar a que los gatos puedan disfrutar de varios derbis a lo largo del año.

El domingo 22 de septiembre el Getafe recibió al Leganés en su casa durante la jornada seis. En la jornada ocho recogerán el testigo los indios y los vikingos. El Estadio Metropolitano volverá a abrir las puertas, después de dos sesiones ligueras jugando fuera de casa. Sin embargo, el calendario ha sido uno de los grandes conflictos desde el comienzo del curso deportivo y, concretamente, este encuentro ha caldeado un ambiente que, por norma general, está cargado.

La Comisión Social del Atlético de Madrid manifestó su “absoluto rechazo al criterio” de LaLiga para fijar los horarios. A través de un comunicado criticó al Real Madrid, al que calificó de “el gran dopado” de la competición. “Se le den 48 horas más de descanso (...) sin nada que lo justifique”, afirmaron.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

“Resulta bochornoso constatar una y otra vez el trato de favoritismo hacia el club del que es seguidor Javier Tebas, sin importar quienes puedan resultar perjudicados por sus decisiones”, expuso la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid el 8 de septiembre. “Sabemos desde hace tiempo que la Liga apuesta decididamente porque los dos grandes dopados de nuestra competición estén siempre en los dos puestos más altos de la clasificación. Es una realidad contra la que es muy difícil luchar, pues el fútbol, hoy en día, es puro negocio y en eso tanto Javier Tebas como Madrid y Barcelona son unos expertos”, escribieron.

“El último episodio acaecido pone claramente de manifiesto que, por parte de la Liga, están dispuestos a llevar su errática manera de fijar los horarios hasta el extremo, sin importar quién pague las consecuencias. De otra manera, no se puede entender que, para el partido del próximo derbi, al gran dopado se le den 48 horas más de descanso que al Atleti, y se haga, además, sin nada que lo justifique. Si no ponen los dos partidos anteriores el mismo día es, simplemente, porque no les da la gana”, advirtieron.

Fecha y hora

No obstante, pese a toda la polémica, la fecha y la hora del partido ya están fijadas. Además, la RFEF ha confirmado quiénes serán los colegiados encargados de dirigir el encuentro. El domingo 29 de septiembre a las 21:00 h será el día en el que se dispute el derbi madrileño. El choque se podrá ver a través del canal de pago DAZN, que será el encargado de retransmitir el encuentro en España.

Los rojiblancos se miden contra el Celta de Vigo en Balaidos el 26 de septiembre a las 21:00 h, mientras que el Real Madrid disputó su último partido el martes 24 de septiembre contra el Alavés. Ambos clubes jugarán su partido de Champions el miércoles 2 de octubre a las 21:00 h: Real Madrid - Lille y Atlético de Madrid - Benfica.