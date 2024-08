El selfie viral de Florentino Pérez y Kim Kardashian: fotos, toques al balón y mucha euforia

Kim Kardashian y Florentino Pérez. (@realmadrid/Instagram)

El Real Madrid regresó al Bernabéu el domingo 25 de agosto. Tras disputar el partido de la Supercopa de Europa en Polonia y el primer encuentro de liga en Son Moix, la casa blanca se volvió a llenar. Sin embargo, las estrellas de esa noche no estuvieron únicamente en el campo.

La influencer y empresaria Kim Kardashian disfrutó del choque contra el Real Valladolid desde el palco. Pero, es posible que ella no fuera la que mejor se lo pasara en el estadio. Su hijo Saint West fue uno de los afortunados que salió al campo de la mano de los jugadores, en concreto de Vinicius Jr.

La norteamericana se encargó de inmortalizar todo lo que vivió en sus redes sociales. Para muchos, la imagen de la jornada fue el curioso selfie que se tomó junto a Florentino Pérez. El presidente del club fue el encargado de hacerle un tour privado por la sala de trofeos, donde están expuestas todas las ‘condecoraciones’ que ha logrado el club blanco.

A través de su cuenta no solo subió la fotografía con el máximo responsable del combinado blanco, sino que también publicó el detrás de cámaras. Ella misma fue la encargada de hacer el selfie. Ese momento lo compartió con Simon Gebrelul, quien republicó la historia con el texto “Keeks & Big Flo”.

Kim Kardashian, Florentino Pérez y Simon Gebrelul. (@kimkardashian/Instagram)

“Kim Kardashian asistió en el Santiago Bernabéu al partido de Liga que disputaron el Real Madrid y el Real Valladolid. Al término del encuentro, la empresaria e influencer estadounidense se fotografió junto al presidente Florentino Pérez”, publicó el conjunto en su web oficial.

Un icono de masas

La estadounidense es uno de los personajes más seguidos en Instagram. La dueña de Skims, una marca de ropa, acumula más de 361 millones de seguidores en esta red social, más del doble de los que presenta la cuenta oficial del equipo madrileño.

A través de sus historias, quiso mostrar cómo había sido su estancia en el Bernabéu. Sin embargo, primero compartió una imagen de cuando ella era pequeña con una equipación de fútbol, o soccer, como lo llaman en Estados Unidos. Con la frase “lunatic soccer mom in the house”, publicó el primer vídeo dentro del estadio.

En él se veía al hijo de Kim Kardashian y Kanye West junto al resto de niños que iban a acompañar a los futbolistas en su entrada al césped. De la mano de Vinicius Jr., su ídolo, pisó el tapiz de la fortaleza blanca. Aunque no fue la única vez que ‘debutó'. Saint West pudo dar unos toques al balón con el brasileño tras el encuentro con el Real Valladolid, que acabó 3-0 para los de Ancelotti. También tuvieron la oportunidad de hacerse fotos con Courtois, que llevaba la misma camiseta que el menor.

Vini Jr y Kim Kardashian. (@kimkardashian/Instagram)

Aunque la instantánea con el presidente del Real Madrid no fue la única que se hizo la celebrity. Vinicius Jr. también posó con ella a pie de campo. “Eres el mejor”, escribió en su historia de Instagram. No obstante, esta no es la única imagen que han dejado juntos estos días.

También visitó al delantero en su propia casa. La socialité, que está de vacaciones en Madrid, posó junto al deportista en la sala de trofeos que tiene. Su hijo también estuvo presente, el cual llevaba la segunda equipación del club. En este encuentro también estuvo Camavinga, el inseparable del de São Gonçalo.