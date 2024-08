El Real Madrid desembarca en Son Moix para estrenar LaLiga ante el Mallorca en su camino hacia el septete

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Para muchos será pronto para hablar de títulos, no cuando se trata del Real Madrid. Cada temporada el club blanco está entre los favoritos a conquistar todos los títulos y esta no iba a ser menos. Después de que este miércoles conquistase la Supercopa de Europa ante el Atalanta, en un partido donde Vinicius desbordó, Bellingham brilló y Mbappé enamoró a los madridistas; para cerrar una temporada llena de éxito (Liga, Supercopa de España y Champions) e inaugurar una nueva campaña, donde aspiran a ganarlo todo. Este año, por primera vez en la historia, con siete títulos sobre el tablero, y el punto de partida para conseguirlo es el Mallorca.

Mbappé y Endrick han sido las dos nuevas incorporaciones al vestuario de Carlo Ancelotti. El francés era esa espinita que desde hace años Florentino Pérez tenía clavada. Desde que era pequeño, el club blanco ya estaba detrás del astro francés y ahora por fin se ha hecho realidad. Uno de los mayores miedos tras su llegada era que no acabara de cuajar la relación con Vinicius. Nada más lejos de la realidad. Ante el Atalanta quedó demostrado que, al menos sobre el césped, cuentan con una afinidad y conexión con aspiraciones a dream team y olor a goles. Incluso se turnaron para desbordar por la banda derecha, aunque Kylian se hizo el dueño y señor de la delantera.

Algunos auguran que el Real Madrid podría tener un nuevo “Cristiano” en cuanto a goles, un delantero que termine la temporada con 50 dianas en su saca. Un jugador decisivo en los momentos clave, un pichichi, ese futbolista que hace años que el vestuario blanco no tiene. Es un jugador que, aunque no hará olvidar la salida de Kroos (nadie puede), sí puede volver a despertar esa ilusión por un nuevo jugador, esa emoción que hacía años que no se sentía. Ese sentimiento que solo una estrella de su talla (como en su día lo fue Cristiano) despierta. Ahora la pregunta es: ¿lo conseguirá?

Endrick tiene una función totalmente diferente a la del francés. El joven brasileño debe ganarse el puesto, el problema es que hay muchos competidores con el mismo objetivo. Debe aprovechar todas y cada una de las oportunidades que el técnico italiano le brinde para poder hacerse un hueco en la plantilla. Un reto por el que muchos antes que él han pasado, pero no tantos han logrado.

La pizarra de Ancelotti

A las nuevas incorporaciones hay que sumar aquellos jugadores que durante la campaña pasada no tuvieron tanto protagonismo, pero que con las salidas que se han producido este verano, podrían tener mayor peso en el equipo. El hecho de que Toni Kroos haya salido de la plantilla y con ello de la pizarra de Carlo Ancelotti abre un abanico de posibilidades en el centro del campo. El dibujo podría comenzar a cambiar porque si algo caracteriza al Real Madrid es la abundancia de centrocampistas, ya sea ofensivos o defensivos. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Modric, Brahim, Bellingham, Ceballos, Arda Güler... Este último ya disfrutó de minutos durante la temporada pasada y no defraudó. Llegó a la Eurocopa con Turquía y conquistó a medio mundo. Y este año se espera que cuente cada vez con más tiempo sobre el verde.

Con una plantilla de estas medidas las aspiraciones son cada vez más grandes. Y este año, el runrún del septete ya ha comenzado a sonar. La temporada acaba de comenzar, pero los madridistas ya sueñan con ver a su equipo ganarlo absolutamente todo, ya sueñan con ver a su equipo levantando los siete títulos y escribiendo su nombre en los libros de historia del fútbol.

Mbappé debuta en LaLiga

El equipo de Carlo Ancelotti debuta en LaLiga fuera de casa, en Mallorca. Son Moix será el primer estadio en el que Kilian Mbappé vestirá la camiseta blanca en la competición doméstica, será el campo donde el Real Madrid arrancará su camino en busca de una nueva temporada cargada de triunfos. Allí le esperará el equipo de Arrasate, técnico que se estrena en el banquillo balear tras sustituir al mexicano Javier Aguirre. Ante el club blanco desplegará sus mejores tácticas y pondrá en práctica su ideario. Ante el Real Madrid también debutarán con la camiseta mallorquín las nuevas incorporaciones.

Takuma Asano, conocido como el jaguar, llegó libre del VfL Bochum con el fin de reforzar la delantera, pero sobre todo para que desborde la banda con esa velocidad que tanto le caracteriza y que ha valido su apodo. A él se suma Mateu Morey, lateral derecho. El jugador se ofreció inicialmente a los bermellones, en un principio tuvieron dudas, para después dar el sí. Ahora, tras años lastrado por las lesiones, volverá a vestir la camiseta del Mallorca. El tridente lo cierra Mojica, lateral procedente del Villarreal. El colombiano era una prioridad para el club balear y finalmente el pasado 23 de julio lo hicieron oficial. Con estas nuevas incorporaciones, comienza la era Arrasate con el Real Madrid como primer rival a batir.