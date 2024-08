Todo lo que debería de hacer Alcaraz para superar a Djokovic en el Ranking ATP

🚨 NOTICIA



Novak Djokovic NO jugará el M1000 de Cincinnati para descansar tras los JJOO y no podrá defender su título allí.



Esto quiere decir que jugaría el US Open sin preparación previa en otro torneo.



Carlos Alcaraz, si jugase en Cincinnati y avanzase a cuartos de final, se… pic.twitter.com/lo76bayWjA