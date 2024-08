El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Dani Olmo: firma un contrato de 6 temporadas con el equipo blaugrana

Dani Olmo, nuevo jugador del Barcelona para las próximas seis temporadas. (EFE/J.J. Guillén)

Dani Olmo ya es nuevo jugador del FC Barcelona tras unos días de muchas informaciones alrededor de su futuro. Tras varias ofertas del equipo de la ciudad condal, el Leipzig cede y deja salir al atacante español, que ya había dejado claro su intención de salir rumbo a Barcelona. Así, el jugador pasa a ser el primer gran fichaje del club en este mercado de verano de 2024.

Dani Olmo, culer until 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/wCWUZprjiz — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2024

El jugador, que llevaba ya unos días en la ciudad de Barcelona, ha acudido hoy junto a sus familiares a las proximidades del entorno culé para cerrar su llegada y dejar todos los flecos zanjados. No han querido ni esconder lo que era un secreto a voces. A la llegada de Dani Olmo a las oficinas, sus allegados se han parado a la entrada en un pequeño photocall para fotografiarse todos con la camiseta del Barça con el número 20.

Dani Olmo regresa a la que ya fue su casa. Hay que recordar que el futbolista ha sido criado en la Masía culé. Allí empezó sus primeros pasos en el mundo del fútbol y allí fue donde aprendió las bases del deporte del balompié. Ese ha sido un elemento decisivo para su fichaje: el jugador quería volver a Barcelona.

La familia de Olmo con las camisetas del Barça de Dani y el número 20 pic.twitter.com/uIrwDINGIH — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 9, 2024

Era una prioridad para el club

Aunque el equipo catalán tenga en nómina una larga cantidad de atacantes, el jugador español era visto como una de las prioridades de mercado para los dirigentes del club. Hansi Flick, que debutará en breve con el FC Barcelona en partido oficial como entrenador, parece haber ido en sintonía con Deco y Laporta para dar el visto bueno al traspaso.

Tras las dificultades que había con Nico, el club no quería que esto también pasase con Olmo. Por ello, la entidad se ha apresurado y ha cerrado el traspaso de forma rápida y eficaz. En cuestión de semanas de intercambio de pareceres entre alemanes y españoles, el equipo español ha convencido al Leipzig con su oferta y consigue su propósito.

El contrato se ha cerrado con la firma de seis temporadas en las que tendrá una cláusula de rescisión de unos 500 millones de euros. Una modernez hecha a prueba de jeques y equipos estados inflados con muchos millones de euros y gran capacidad de tomar riesgos en fuertes operaciones.

Además, el club ha lanzado un vídeo en redes con una bienvenida a Dani Olmo en la que ya se le ve con la elástica blaugrana en categorías inferiores.

Detalles de la operación

Con la llegada de un gran dinero en forma de inversores y patrocinadores, el equipo blaugrana afrontaba el mercado de forma distinta. A pesar de que aún no son oficiales las cifras, Barcelona y Leipzig no han querido dar detalles todavía, todo apunta a que la operación rondará los 60 millones de euros. Esa era la cifra que el club alemán quería obtener para dejar salir al futbolista. El FC Barcelona, en un principio, no llegaba esas prestaciones, pero con la inclusión de bonus e incentivos el club español habrían llegado a esa cifra mínima que desde Alemania esperaban recibir.

Ahora, todo está cerrado y Dani Olmo pasa a ser una nueva arma para Flick, que ya espera con los brazos abiertos su incorporación de cara a la semana que viene, con el inicio liguero y la apertura de la temporada para el fútbol nacional español.