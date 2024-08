Quiénes son Sara Sorribes y Cristina Bucsa, las deportistas que han ganado la medalla de bronce en dobles de tenis en los Juegos Olímpicos

Las tenistas española Sara Sorribes y Cristina Bucsa tras ganar la medalla de bronce (REUTERS/Edgar Su)

Las esperanzas en dobles no estaban puestas en ellas. Se esperaba una gran actuación por parte de Sara Sorribes y Cristina Bucsa, pero el podio se preveía como una hazaña complicada. Era en la pareja formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, más conocida como Nadalcaraz, en quienes estaban puestas las esperanzas de conseguir la medalla en los dobles. Pero no ha sido así, después de que cayeran en cuartos de final, solo faltan ellas. Y no han fallado, con un 2-6 y 2-6 en el marcador han conseguido acabar con las tenistas checas Karolina Muchova y Linda Noskova y certificar una nueva presea para la delegación española. Sorribes y Bucsa entran en el olímpico de los Juegos con un bronce para España.

El viernes 2 de agosto se jugaban el pase a la final ante Mirra Andreeva y Diana Shnaider, donde no fueron capaces de hacer nada por evitar la derrota. Con 0-2 en el marcador, todas las esperanzas de pasar a la final se esfumaron. Sin embargo, este domingo no estaban dispuestas a permitir que se les escapara la posibilidad de subir al podio, aunque fuera con un tercer puesto. Con una actuación impecable, la pareja de españolas ha cerrado el encuentro con un sólido tenis, donde no han dado pie a sus rivales a la réplica. Pero, quiénes son Sara Sorribes y Cristina Bucsa?

Hace tan solo unos meses, que las tenistas españolas decidieron enlazar sus carreras deportivas y aunar fuerzas para conseguir títulos. Sara nació en La Vall d’Uixó, en Castellón; donde ya desde muy pequeña mostró un gran interés por el deporte que acabaría convirtiéndose en su pasión y en su profesión. Tal fue la situación que con tan solo 14 años y cinco meses, Sorribes se convirtió en la tenistas española más joven en conseguir un punto de la WTA y entrar así en el ranking. Y es que con unos padres como los suyos (extenista y exfutbolista) era imposible que no despuntara en algún deporte.

En el año 2018, ganó su primer título en dobles en Monterrey junto a Naomi Broady. Tan solo un año después consiguió un título en Rabat junto a María José Martínez. Uno de los momentos más épicos de su carrera fue durante los pasado Juegos Olímpicos, en Tokio; cuando consiguió vencer a la entonces número uno del mundo Ashleigh Barty. A partir de ese momento, entró en el foco mediático español y mundial y se convirtió en un rival a tener en cuenta.

Las tenistas españolas Sara Sorribes y Cristina Bucsa (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Cristina Bucsa es una tenista atípica. Con un perfil bajo en el ranking, sin publicidad, sponsor, ni patrocinadores. La tenista nació en Chisianu, en Moldavia, país de donde son sus padres. Tres años después llegaría a España para asentarse inicialmente en Las Fraguas, en Cantabria, para después trasladarse a Torrelavega. Fue allí donde comenzó su andanza en el tenis con tan solo 5 años de la mano de la Escuela Municipal de Torrelavega, donde rápidamente comenzó a despuntar y a los siete años se convirtió en campeona de Cantabria Sub-10. Tras ganó todos los campeonatos de España en todas las categorías.

Con 16 años consiguió la nacionalidad española y fue invitada a trasladarse al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, aunque allí tan solo duró dos años dado que no le gustaba su metodología. Así que decidió regresar a Torrelavega para entrar junto a su padre. Al igual que su actual pareja de tenis, sus padres también están muy vinculados al mundo del deporte. Su padre, Ion Bucsa, fue biatleta moldavo y, posteriormente, se convirtió en entrenador y responsable de la carrera de su hija.

¿Cómo nació la pareja Bucsa y Sorribes?

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, la pareja formada por Cristina Bucsa y Sara Sorribes comenzó hace tan solo un par de meses durante el Mutua Madrid Open. La tenista de Castellón se había quedado sin pareja pocas ahora antes de que terminara el periodo de inscripción. Marie Bouzkova no se había recuperado de la lesión y renunció a participar en el torneo español. Con el tiempo en contra, Sorribes se puso a buscar una nueva pareja para poner participar en la competición madrileña en dobles. En el gimnasio de la Caja Mágica se encontró a Ion Bucsa y le preguntó si su hija participaría con alguna pareja y si querría jugar con ella.

Así nació la pareja que ya en su debut tocó la gloria. Sorribes y Bucsa se convitieron en la primera pareja española en ganar el dobles del Mutua Madrid Open. De la gloria madrileña pasaron a París, donde les esperaba otra gran cita, los Juegos Olímpicos. Y ahí tampoco han fallado. Las españolas ha ido superando a todos su rivales hasta las semifinales, donde cayeron eliminadas. No importaba. Todavía quedaba una oportunidad de subir al podio. Quedaba un partido para luchar por el bronce. Ha sido ante las checas, donde han sacado su mejor tenis para certificar un impecable partido y alcanzar la gloria. Sara Sorribes y Cristina Bucsa han conseguido escribir su nombre en los libros de historia de los Juegos Olímpicos y sumar una medalla de bronce para España.