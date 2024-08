Quién es Pau Echaniz, el inesperado medallista español en París 2024

Pau Echaniz celebrando su bronce en Paris 2024. (Molly Darlington/REUTERS)

Pau Echaniz ha logrado escribir su nombre en el muro de medallistas de París 2024. El joven español ha logrado el bronce en la prueba de eslalon K-1 de piragüismo, con un tiempo de 88.87 segundos. El deportista ‘debutó' en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque en aquella ocasión solo fue el abridor, es decir, el encargado de hacer el reconocimiento del circuito.

El donostiarra tuvo que sufrir para subirse al podio. Salió de los primeros de la final, por lo que existían muchas probabilidades de que le adelantaran. Echaniz pudo llevarse la plata, pero el francés Titouan Castryck se adelantó gracias a firmar un tiempo de 88.42 en su bajada.

El español no ha podido contener su alegría al conocer que era bronce olímpico. Su padre, Xabi Echaniz, estaba al pie del canal para celebrar con su hijo. Para los aficionados a esta disciplina, este apellido no les sonará desconocido. Se trata del entrenador y marido de Maialen Chourraut.

Maialen Chourraut en París 2024. (Molly Darlington/REUTERS)

La española es triple medallista olímpica, el último metal se lo colgó en Tokio 2020. En esta ocasión no ha podido subirse al podio en el K-1 femenino, por primera vez desde 2008. Aun así, la deportista estuvo celebrando el título de su hijastro.

“La genética me ha ayudado seguro”, reconoció. El español comenzó su idilio con este desde muy pequeño. Iba con su padre a la ribera del Segre, en la Seu de Urgell, donde entrenaba el grupo de élite, del que forma parte Maialen. “Yo jugaba a mis cosas, pero estaba viendo piraguas todo el día. Poco a poco fui entrando y disfrutando del agua”, recoge el diario Marca.

No obstante, el vasco no solo tiene pasión por el deporte. Hijo de Laura Ordeig, diseñadora gráfica, Echaniz compagina el piragüismo con sus estudios de moda. “A mí el bachillerato se me hacía bola y me atrajo esto de la moda. Entré en el grado de patronaje en San Sebastián y lo llevo muy bien, me ayuda a desconectar. La verdad es que a muchos viajes, como Cracovia y Praga, me llevaba la máquina de coser”, comentó. Pau Echaniz tiene su propia marca de ropa llamada Ranger. El joven pudo mostrar sus diseños Museo Balenciaga de Getaria en junio de 2024.

Pau Echaniz compitiendo en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. (Molly Darlington/REUTERS)

Palmarés de Pau Echaniz

Pese a su juventud, el donostiarra ya sabe lo que es el éxito deportivo. En 2023 se hizo con la medalla de oro en el Campeonato Europeo de Piragüismo, en la modalidad K1 por equipos masculina. Este puesto le consolidó como uno de los mejores kayakistas españoles en la actualidad.

Este fue su mejor resultado, hasta la fecha. Ahora, podrá sumar a su vitrina personal una medalla de bronce olímpica. Su metal no estaba previsto, ya que sus resultados normalmente varían entre el décimo y el octavo puesto. No obstante, se ha convertido en la cuarta medalla para el equipo español en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con 23 años todavía le queda mucha carrera por delante. “Los Echaniz Chourraut juntos. Es increíble tener la oportunidad de poderlo compartir. Se junta ahí la veteranía con la juventud, la cautela mía con la forma de ser tan brava de Pau; y Xabi en medio de todo, el pobre, que le hemos hecho sufrir muchísimo. Ojalá yo pueda coger un poco la frescura de Pau, del que me siento muy orgullosa. Es un gran regalo poder compartir esta experiencia en familia”, afirmó Maialen tras conocer la doble clasificación, tal y como recoge La Razón.

Entrevista a Antía Jácome, piragüista clasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024.