Una deportista estadounidense desvela el funcionamiento de las aplicaciones de citas dentro de la Villa Olímpica

Emily Delleman y su equipo celebrando la clasificación a París 2024. (Pierre Albouy/Reuters)

Los secretos de la Villa Olímpica ya no son tan privados. Cada vez más atletas se animan a publicar en sus redes sociales el día a día de los Juegos Olímpicos desde dentro. Pese a que hay espacios en los que no se puede grabar, los deportistas han enseñado sus habitaciones, los comedores o los espacios al aire libres. También son muchos los que han realizado un unboxing del pack de bienvenida.

No obstante, hay otros competidores que han ido un paso más allá, desde desvelar los secretos de las conocidas como ‘camas anti-sexo’ hasta buscar los famosos ‘condones olímpicos’. A partir de los Juegos Olímpicos de Seúl 88, se empezaron a poner preservativos a disposición de los deportistas. Este año se han repartido más de 30.000. Y algunos tienen intención de usarlos: Emily Delleman, una remera estadounidense, mostró a través de su cuenta de TikTok cómo funciona la aplicación de citas Tinder dentro de la Villa.

Tinder olímpico

La norteamericana, que forma parte del equipo cuádruple de scull, publicó un vídeo corto explicando cómo funciona la app de citas Tinder durante las Olimpiadas. “Estaba en TikTok el otro día y vi el vídeo de una chica que decía que cambiaras tu ubicación a la Villa Olímpica”. Pese a ser su única publicación, ya ha alcanzado casi 4 millones de reproducciones.

La deportista confesó que decidió volverse a descargar la aplicación después de muchos años. “Lo promocionan en plan ‘haz match con deportistas profesionales’ usando nuestra nueva función”, dijo en su vídeo. “No tengo nada mejor que hacer ahora mismo, y así no siento el FOMO (Fear of Missing out, miedo a perderse algo en español) de la Villa mientras estoy en mi cama tumbada”, añadió.

“Comencé a navegar en la app y pensé ‘no estoy viendo a ningún olímpico’. Pensé que mi configuración debía estar mal. Estoy en un radio de una milla (1,6 km, aproximadamente) y hasta ahora creo que he visto un total de otros dos atletas olímpicos”, confesó Delleman.

“Entré con la expectativa de encontrar una relación, pero, supongo que tendré que encontrar otra forma de entretenerme. Por eso he grabado este vídeo, ahora me podéis encontrar en TikTok”, finalizó.

Veto a Grindr

A diferencia de Tinder, la aplicación Grindr no permite su uso en la Villa Olímpica. Se trata también de una app de citas, pero en este caso dedicado a la comunidad LGTBIQ+. La empresa decidió restringir su servicio por cuestiones de seguridad. Al hacerte una cuenta das permiso para que se conozca tu ubicación, y precisamente por esta cuestión se decidió limitar el acceso.

No se trata solo de evitar que puedan localizar a los competidores, sino de proteger a los deportistas homosexuales de países donde está prohibido. En Río 2016, un periodista empleó Grindr para identificar atletas del colectivo, para después exponerlos en el The Daily Beast (en artículo que luego fue eliminado). En Tokio 2020 ocurrió lo mismo, pero a través de TikTok.

Grindr en los Juegos Olímpicos

Los olímpicos pueden usar Grindr, pero ciertas funciones están desactivadas. La localización no aparece y tampoco se puede usar la opción ‘explorar’, con la que se ven perfiles cercanos. Tampoco está activada la posibilidad de ‘desplazarse’, de tal forma que no se puede navegar virtualmente por la Villa Olímpica.

Los usuarios pueden decidir si comparten o no la distancia aproximada. De forma complementaria, Grindr ha decidido incorporar fotos que solo puedan verse una vez, la posibilidad de anular mensajes, bloquear capturas de fotos o conversaciones y restringir las videollamadas en los alrededores de la Villa.