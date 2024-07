La gran polémica de la que se queja Alemania: por qué el árbitro no pitó penalti con la mano de Cucurella

Mano de Cucurella por la que los alemanes reclaman penalti (Redes)

España afrontaba el partido de cuartos de final con un doble objetivo: ganar el billete a las semifinales y acabar con la maldición que asolaba a la selección desde hace cuatro décadas sin lograr la victoria ante una selección anfitriona ni en Eurocopa ni en Mundial. Fue Mikel Merino, en el minuto 119 de la prórroga, cuando marcó el gol de la victoria y que podía poner el tick verde a los dos retos que se había puesto el combinado nacional antes de saltar al terreno de juego. Un cabezazo un minuto antes del final del tiempo extra supuso la superioridad española sin dejar oportunidades a los alemanes, que no pudieron revertir la situación y se acabó su experiencia como anfitriona en la competición internacional.

No obstante, como ya se sabía desde antes del inicio del partido, el enfrentamiento entre España y Alemania bien se podía considerar una final anticipada. Ambas selecciones ostentan el mayor número de Eurocopas con tres de ellas en su haber, y este año, si alguna de las dos se hacía con el título, pasaría a ser la líder. Ahora, España tiene el camino libre para conquistar esta condición.

Como todo enfrentamiento entre dos potentes rivales, el partido no estuvo exento de polémica. Solo habían transcurrido tres minutos de juego cuando Pedri se retiró lesionado por una entrada de Kroos. Aunque, la que marcó el rumbo del partido y la que despertó las quejas alemanas fue la acción de Cucurella en el minuto 106 de encuentro, cuando el luminoso reflejaba 1-1.

El ‘penalti’ no pitado para Alemania

Jamal Musiala disparó desde el borde del área española hacia la portería de Unai Simón, un disparo que quedó a medio camino al impactar con la mano de Cucurella -despegada del cuerpo-. Sin embargo, el árbitro Anthony Taylor no señaló penalti para Alemania, de hecho, el VAR ni siquiera intervino ni invitó al colegiado a revisar la acción. ¿El motivo? Previo al disparo de Musiala, Füllkrug estataba adelantado en el pase que recibió desde el centro del campo de Thomas Müller, es decir, la jugada estaba anulada por fuera de juego.

😅 SIGAN, SIGAN...



Esta ha sido la mano de Cucurella que el árbitro no ha apreciado tras consultar con el VAR. #Euro2024 #EuroRTVE



¿Qué habríais pitado vosotros? pic.twitter.com/91MuILSfms — Teledeporte (@teledeporte) July 5, 2024

Tras el partido, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann no ocultó su desacuerdo con la decisión del árbitro y que podría haber supuesto la remontada alemana: “No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano... no diré nada. Pero es que iba al arco. Tenemos tanta inteligencia artificial y no la aprovechamos. Esa pelota iba al arco y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda su decisión.”

“No me siento engañado. Al final existe un reglamento y no creo que lo haya hecho aposta. Lo que me gustaría es que el reglamento fuera más práctico. Son milésimas de segundos y has de decidir si fue un movimiento natural o no. El reglamento debería ser más simple. Creo que si un balón que va al arco y choca en una mano debería ser penal. Lo siento por el equipo porque invirtió mucho”, continuó el entrenador.