A qué hora juegan Alcaraz y Vukic en Wimbledon: horario y dónde ver el partido

Alcaraz ya está en segunda ronda de Wimbledon. El tenista español consiguió superar este lunes a Lajal en un partido que se preveía más sencillo, a priori, de lo que después acabó siendo sobre la pista. Carlitos llegaba liberado al partido, como ese que se había olvidado de los fantasmas de su antebrazo y ya jugaba sin ningún tipo de malla ni protección. Pero, enfrente se encontró un rival dispuesto a dejarse la piel en la hierba y ponerle las cosas difíciles al español. Y lo hizo, pero Carlitos es mucho Carlitos e hizo lo propio. 7-6, 7-5 y 6-2, y el pase a la siguiente ronda, donde se verá las caras con Aleksandar Vukic.

El español es el actual vigente campeón de la competición, debe defender el título este año y lo cierto es que el cuadro se presta a ello: Murray se ha retirado por lesión y Djokovic acude tras su operación de rodilla. El gran reto a batir es Sinner su eterno rival, ese con quien comparte el título de favorito a llevarse la copa, ese que podría arrebatarle el título de campeón de Wimbledon. De momento, tendrá que superar a Vukic en segunda ronda para poder seguir soñando en el torneo inglés.

Ya en primera ronda subestimó a su rival, dado tras el partido, Alcaraz afirmó: “Ha jugado un gran partido”. “Me ha sorprendido un poco. No le había visto mucho. Tiene nivel para crecer, es muy joven, tiene mi edad”, añadía. Y concluía: “Estoy seguro que le voy a ver más en el circuito y que voy a jugar contra él muchas más veces. Estoy muy contento de ganar mi primer partido en la central este año”. Ahora vuelve a enfrentarse a un rival que está por debajo de él en el ranking, pero no tanto como en el caso de Lajal, que es el 269. Aleksandar Vukic es el número 69, 200 menos que su primer rival. En el primer caso ya le costó entrar en faena y coger confianza en pista. El problema es que si vuelve a ocurrir podría incluso cae eliminado.

A qué hora y dónde ver el partido de segunda ronda de Alcaraz en Wimbledon

El encuentro entre Vukic y Alcaraz se disputará en la pista central o la pista 1 del All England Club este miércoles 3 de julio. Lo que todavía no se conoce es el horario en que se llevará a cabo este torneo, dado que la organización todavía no lo ha confirmado. Lo que sí se sabe es por donde se podrá disfrutar este segundo partido del español en el torneo inglés. Se retransmitirá en Movistar Plus+ a través de sus canales a #Vamos y Movistar Deportes.

Son solo las fases iniciales, pero Carlitos ya ha demostrado que va a ir a por todas. Ha demostrado por qué es el vigente campeón del torneo y por qué es uno de los mejores jugadores de todo el circuito de la ATP. Carlitos quiere triunfar de nuevo sobre la hierba y el siguiente paso para conseguirlo es vencer a Aleksandar Vukic.

