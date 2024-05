Horario y dónde ver el Alcaraz - Rublev de cuartos de final del Mutua Madrid Open

El tenista español Carlos Alcaraz (EFE/Chema Moya)

Se desconocía, y el propio Carlos Alcaraz lo hacía, si iba a poder estar a la altura en el Mutua Madrid Open, pero vaya que sí. Lo afirmaba así el español después de un partido de casi tres horas ante Jan-Lennard Struff y a quien terminó superando por 6-3, 6-7 y 7-6, en un reñido duelo: “Ha sido, para mí, increíble poder jugar este nivel durante tres horas después de un mes sin competición”.

El alemán no le puso las cosas fáciles al español. Con 34 años y recién ganado su primer título ATP, Struff quería resarcirse de la última derrota ante Alcaraz en la temporada anterior, con el mismo escenario de fondo, pero con un título en juego. Leía a la perfección las dejadas del español, a todas llegaba, incluso los dos últimos sets obligó a decidirlos en el tie break. No pudo Carlitos en el segundo, pero sí en el tercero, después de desaprovechar cuatro bolas de partido, terminó anotándose otra victoria en el head to head entre ambos.

Te puede interesar: Alcaraz continúa brillando en Madrid tras un reñido duelo con Struff

“Fue una gran pelea y fue difícil para mí lidiar con mis emociones... Manejar ciertos momentos difíciles del partido. Sacar para ganar el partido fue muy difícil para mí después de estar 40-0 arriba. Estoy muy feliz porque al final no me afectó ni a mi juego ni a mi mentalidad”, reconoció el español, que este miércoles se medirá con Andrey Rublev en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Rublev llega después de superar a Tallon Griekspoor en los octavos de final. El ruso de 26 años llegaba a la capital española con la intención de superar ese traspié que lo apeó de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona, incluso de Dubai, por lenguaje obsceno contra un línea. Pero con la inercia ganadora que ha adoptado en el Mutua, Rublev espera que Alcaraz, pese a que “es uno de los mejores jugadores” y haya “ganado aquí los dos últimos años”, “tenga un poco de presión”. “En nuestro primer partido me ganó bastante fácil, intentaré luchar y, al menos, tener un mejor encuentro”, relató el ruso en zona mixta.

Para Alcaraz, el triunfo sobre el ruso no traería consigo solo el pase a la penúltima ronda del campeonato, sino que sumaría su 15ª victoria consecutiva. Una racha que supondría el desempate con Rafa Nadal en la historia del torneo, después de una noche en la que el balear se despidió de Madrid.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Andrey Rublev del Mutua Madrid Open?

El partido de cuartos de final del torneo entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev se jugará, este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, a partir de las 16:00, en la pista central Manolo Santana.

¿Dónde ver el Carlos Alcaraz - Andrey Rublev del Mutua Madrid Open?

El enfrentamiento entre el número tres y el número ocho mundial se podrá seguir en Movistar+, plataforma de pago. Además, TVE cuenta con los derechos de emisión en España del torneo individual masculino, y el enfrentamiento se podrá seguir en abierto a través de Teledeporte. Además, el partido entre Alcaraz y Rublev se podrá seguir por las plataformas online de Movistar+ y RTVE Play.