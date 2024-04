La sorpresa de Rafa Nadal que emociona a una tenista con motivo de su retirada en Roland Garros: “Estoy temblando”

Alizé Cornet se emociona con el mensaje de Nadal (CANAL+ Francia)

No cabe duda de que Rafa Nadal se ha ganado una admiración unánime gracias a la carrera de leyenda que viene desarrollando en el tenis. Sus compañeros de profesión no dudan en deshacerse en elogios hacia él siempre que tienen ocasión y el español siempre intenta devolver todo ese cariño de cualquier forma posible. La última muestra de lo generoso que acostumbra a ser el segundo hombre con más Grand Slam de la historia (22) ha llegado con motivo de la retirada de una de las tenistas francesas más reconocibles en los últimos tiempos, Alizé Cornet.

A sus 34 años, la jugadora de Niza, acaba de anunciar que la próxima edición de Roland Garros será el último torneo que dispute como profesional. La que fuera número 11 del mundo en 2009, ahora mismo en el puesto 107 de la WTA, va a despedirse con seis títulos individuales y tres en dobles en su palmarés, con una final en Roma (2008) como mejor resultado en los eventos de mayor entidad. En los grandes, su techo lo consiguió al alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia en 2022, llegando como máximo hasta la cuarta ronda en el resto de majors.

Alizé Cornet en el pasado Abierto de Australia (REUTERS/Edgar Su)

“Quiero decidir cómo y cuándo me voy, no ser forzada a ello por otras razones”, expuso Cornet a la hora de anunciar su decisión. Si tuviese que quedarse con un ídolo tenístico, todo parece indicar que este sería Nadal. Sólo así se explica cómo reaccionó cuando en CANAL+, el medio al que concedió la exclusiva de su adiós al deporte de la raqueta, decidieron enseñarle un mensaje que Rafa había grabado para ella.

Nadal deja atónita a una jugadora de la WTA

“Lee, hay una persona que quería rendirte homenaje”, le decía el periodista a Cornet. “Dios mío, tengo miedo. ¿Cómo me hacéis esto?”, afirmaba ella antes de coger una tableta que le ofrecían y quedarse a cuadros con quien aparecía en ella. “¡No, no es verdad, no es posible! Ni siquiera puedo darle al play. ¡Maldita sea, esto no es cierto!”, acertó a decir, entre risas y visiblemente nerviosa.

“Buenos días, Alizé. Simplemente, quería felicitarte por una carrera increíble. Quiero desearte lo mejor en lo que sea que decidas hacer en el futuro. Estoy seguro de que lo vas a hacer muy bien. Es tu día, así que disfrútalo y la mejor de las suertes para el futuro. Enhorabuena”, le decía Nadal en un vídeo enviado para la ocasión.

Cornet no pudo dejar de reírse, emocionada al ver cómo el balear había sacado tiempo para tener un detalle con ella antes de su despedida. “Estoy temblando y todo. Creo que me atreví a hablar con él una vez en mi vida, cuando pude expresarle la admiración que le tengo y que fue un ejemplo para mí. ¡Guau! Estoy en shock. ¿Me podéis enviar el vídeo, por favor?”, comentó, con una sonrisa enorme.

Nadal consiguió conquistar tenísticamente Francia, gracias a los 14 Roland Garros que ha ganado (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022). Todavía no sabe si podrá estar en París este 2024, pero a buen seguro que lo intentará.

Nadal devuelve una pelota a De Miñaur (REUTERS/Ana Beltran)

“Los últimos días, mis sensaciones han mejorado un poco, pero no estoy seguro aún. Entiendo que a veces es difícil entender algunas cosas, pero para mí Roland Garros es el torneo más importante de mi carrera. Estará en mi corazón para siempre. No es ganar o perder. Es ir a la pista con la sensación de que puedo luchar, ser competitivo, soñar. Si no soy capaz de saltar a la pista y soñar, para mí no tiene sentido ir. Prefiero quedarme con los recuerdos. Si no puedo soñar con hacer cosas importantes, no estaré en la pista”, aseguró hace unas horas.