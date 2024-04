Horario y dónde ver el partido entre Alcaraz y Seyboth Wild en tercera ronda del Mutua Madrid Open

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Juan Medina)

Carlos Alcaraz renunció a Montecarlo y Barcelona por problemas en su antebrazo derecho. “He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero no fue posible y no puedo jugar”, escribió el español para anunciar su baja en el primer Masters 1.000 de tierra batida.

Una semana después, el español volvía a preocupar a su público anunciando su renuncia al Conde de Godó. “Mi feeling no es el correcto. Noté otra vez dolor y cuando iba incrementando la intensidad con la derecha iba notando cada vez más molestia. Fue una decisión difícil, es un torneo muy importante para mí, muy especial. Tomar la decisión de no jugar el Godó fue complicado para mí”, confesó Carlitos.

A lo que Alcaraz no podía decir que no era a Madrid. Con dos coronas en la capital madrileña, el español se hace grande en la tierra batida de la Caja Mágica, lo que lo motiva a probarse. No lo tenía claro, y reconoció en rueda de prensa después de vencer a Alexander Shevchenko que “fui incrementando la intensidad y al jugar el set con Medvedev y no notarme nada durante hora y media de entrenamiento, decidí”.

La actuación del español en segunda ronda provocó la ‘ola’ en la grada de Madrid, que se rindieron ante una impecable actuación y sin evidencias de molestia en su antebrazo derecho. Volvieron a aparecer las dejadas en lo que se convirtió en un hostigamiento continuo. Los fallos escaseaban en su zona de la pista, marcándose un juego en blanco y dejando claro que mucho tenía que cambiar el cuento para que la victoria se le escapase. Pero ese cambio no llegó, y el español se anotó una victoria por 6-2 y 6-1.

En tercera ronda, lo espera el brasileño Thiago Seyboth Wild, que viene de vencer a Lorenzo Musetti y que ocupa el puesto 63 del ranking ATP. “Es un jugador peligroso, que le ha ganado a buenos rivales. Vamos a ponernos las pilas porque quiero seguir disfrutando en Madrid”, se pidió a sí mismo Alcaraz después del partido de segunda ronda.

¿A qué hora ver el partido entre Alcaraz y Wild del Mutua Madrid Open?

El partido de tercera ronda del torneo madrileño entre el español y el brasileño se disputará este domingo 28 de abril en la Pista Manolo Santana, no antes de las 16:00 hora de España.

¿Cuándo ver el partido entre Alcaraz y Wild del Mutua Madrid Open?

El Alcaraz - Wild de teercera ronda del Mutua Madrid Open se podrá seguir en directo en televisión a través de Movistar+ Deportes (Dial 7), canal de pago, y también por televisión en abierto, a través de Teledeporte, pues TVE tiene los derechos de emisión en España de los partidos del circuito masculino. De manera online, se podrá seguir por las plataformas de RTVE Play y Movistar+.