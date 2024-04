Horario y dónde ver el partido entre Nadal y De Miñaur en segunda ronda del Mutua Madrid Open

El tenista español Rafael Nadal (EFE/ Enric Fontcuberta)

Rafa Nadal se ausentó durante los primeros meses de competición del año. Su regreso al tenis en enero en Brisbane, después de su lesión en el Open de Australia de la temporada pasada y su paso por quirófano, lo llevó a recaer en lesión. Esta lo ha mantenido alejado de las pistas hasta este mes de abril, cuando reapareció en Barcelona para disputar el Trofeo Conde de Godó.

La expectativa y la ilusión de volver a ver a Rafa ganar invade al público. Sin embargo, el cuerpo del español ya no responde como le gustaría a este. Saltó a la arcilla de la Ciudad Condal, superó la primera ronda, pero no pudo con la segunda ante Alex de Miñaur. El australiano que lo apeó del trofeo catalán es el mismo que lo espera en la segunda ronda en esta dupla de torneos ibéricos.

El head to head entre ambos tenistas cae a favor del español por tres victorias frente a las dos del australiano. Lo cierto es que los dos últimos encuentros -Conde Godó y United Cup- se los ha anotado De Miñaur. Esta tarde de sábado 27 de abril, ambos volverán a saltar a la arcilla en un intento del español de recuperar su máximo rendimiento y poder avanzar rondas en un torneo que “me lleva a salir a jugar por motivos personales”. No obstante, previo al partido de primera ronda, Nadal aseguró que “las sensaciones de la semana no han sido perfectas” y que “voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París”.

De momento, a la espera de confirmación oficial de si Nadal saltará a la tierra batida parisina en un last dance en su escenario favorito, el español firmó una impecable actuación ante Darwin Blanch. El júnior estadounidense no le puso demasiados obstáculos para sentenciar una victoria por 6-1 y 6-0 en apenas una hora. Pese a esto, Nadal pide calma pues “me sorprendería ganar a De Miñaur”. “No aspiro a ganar. Si aspirara a algo grande, tendríamos otra conversación, que es la que hemos tenido durante 15 años. Estamos en otro momento. El sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente”, comentó al respecto.

¿A qué hora ver el partido entre Nadal y De Miñaur del Mutua Madrid Open?

El partido de segunda ronda del torneo madrileño entre el español y el australiano se disputará en el último turno de la sesión de día de este sábado 27 de abril en la Pista Manolo Santana. Se estima que el partido no empiece antes de las 16:00 hora española peninsular.

¿Cuándo ver el partido entre Nadal y De Miñaur del Mutua Madrid Open?

El De Miñaur - Nadal de segunda ronda del Mutua Madrid Open se podrá seguir en directo en televisión a través de Movistar+ Deportes (Dial 7), canal de pago, y también por televisión en abierto, a través de Teledeporte, pues TVE tiene los derechos de emisión en España de los partidos del circuito masculino. De manera online, se podrá seguir por las plataformas de RTVE Play y Movistar+.