Klopp se compara con Xabi Alonso: “Tomé la misma decisión y jamás me arrepentí”

Jürgen Klopp tras la victoria de su equipo ante el Sparta de Praga (REUTERS).

Fin al culebrón Xabi Alonso. Decisión tomada. El entrenador español más cotizado de Europa tras sus grandes resultados con el Bayer Leverkusen -líder de la Bundesliga con 10 puntos de ventaja sobre el Bayer de Múnich y en semifinales de Copa y cuartos de Europa League- seguirá en el club alemán. Al menos durante una temporada más. Así lo ha comunicado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Hoffenheim. Clubes como Liverpool, Bayer de Múnich y el propio Real Madrid tenían su nombre apuntado como futurible a su banquillo.

“He tenido tiempo par reflexionar en este parón por selecciones. He tenido la pasada semana una conversación con el presidente y mi decisión está tomada. Me quedo en el Leverkusen. Ahora todas las cartas están encima de la mesa para ir a tope hasta final de temporada. Este es el lugar en el que quiero estar. He informado a los jugadores de mi decisión, estoy muy agradecido y creo que es la mejor forma de continuar el camino juntos. Mi trabajo en el Bayer no ha terminado. Quiero ayudar a los jugadores a desarrollarse. Aquí todo es fantástico. Todavía soy un entrenador joven y creo que esta es la mejor decisión para mi futuro”, asegura.

Te puede interesar: Viaje al corazón del Bayer Leverkusen con Xabi Alonso: “Yo les ayudo, pero deben tomar decisiones ellos mismos”

Mismo camino

“Es una temporada en la que se ha especulado mucho sobre mi futuro. Hemos jugado muchos partidos hasta ahora. Hemos estado muy ocupados, muy concentrados... Les comuniqué mi decisión de quedarme. Estoy agradecido al Bayer y a la directiva, a los jugadores, a la afición… Siento que esta es la mejor manera, seguir juntos. Los jugadores ya lo saben. Me había puesto esta semana como límite por una cuestión de respeto. No voy a comentar ni del Liverpool ni del Bayern. Son clubes grandes y tengo fuertes vínculos con ellos pero estoy en el lugar donde quiero estar. No es momento de decidir mi futuro ahora, quiero desarrollarme en el Bayer Leverkusen”, añade.

Precisamente, a final de temporada quedará sin inquilino el banquillo de Anfield. Jürgen Klopp pone fin a su etapa de nueve años y desde el club inglés se interesaron por los servicios de Xabi Alonso. Nada más conocerse la decisión, el técnico alemán valoró las consecuencias de la misma. ‘’Yo mismo puedo hablar sobre lo que es ser un entrenador joven y con éxito. Hice lo mismo, me quedé, y jamás me arrepentí. Xabi está haciendo un gran trabajo, y quizá puedan mantener al equipo junto. No siempre es así, pero entiendo que quiera hacer eso”.

El técnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso celebra tras el encuentro de la Bundesliga ante el Freiburg el domingo 17 de marzo del 2024. (Tom Weller/dpa via AP)

También se refirió al hecho de que en ocasiones a los entrenadores jóvenes se les exija demasiado rápido encontrar un equipo ‘grande’. ‘’¿Crees que se queda en el Leverkusen porque es demasiado pronto para salir? No creo que se pueda comparar. No sé cuántos partidos del Leverkusen has visto pero aunque lo veas jugar de vez en cuando, siempre impresiona. No solo ha mejorado respecto al año pasado, han creado una mentalidad propia. Han ganado un montón de partidos, es una locura. No se puede decir que los exjugadores deban hacer esto o lo otro. Para algunos quizá sea demasiado temprano, para otros no. No lo sé’, explica.

La ratificación de Xabi Alonso confirma la línea racional mostrada desde el principio de la temporada. “Cada cosa a su tiempo”, respondía Xabi cuando Infobae España le mencionaba su relación con el conjunto blanco. “Estoy muy contento aquí, lo que depare el futuro ya se verá”, añadía antes de dejar claro su actual punto de vista. “Cuando en el fútbol se piensa a medio o largo plazo, normalmente se suele perder el foco de lo que tienes más cerca. Ahora mismo sólo pienso en lo que tenemos aquí, estoy ilusionado con el proyecto que tenemos por delante. Estoy cómodo, en una etapa de aprender y desarrollarme a mí mismo. A final de temporada se verá si hemos cumplido el objetivo de entrar en Champions”, zanjaba el donostiarra durante su conversación con este medio.